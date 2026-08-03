Arteta conversa com Vinicius Júnior e promete projeto focado no atacante

Atacante considera proposta de renovação do Real Madrid incompatível com seu status no elenco/ Foto: Reprodução

O Arsenal intensificou as investidas para tentar a contratação do atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid. Como parte da estratégia de sedução do clube inglês, o técnico Mikel Arteta realizou um contato direto com o brasileiro e sinalizou que a estrutura do projeto esportivo da equipe será desenhada tendo o jogador como figura central. A informação foi publicada pelo jornal espanhol As.

O treinador espanhol avalia que a adição do atacante seria o elemento determinante para consolidar a equipe de Londres — atual campeã da Premier League e vice-campeã da Liga dos Campeões da Europa — no patamar mais alto do futebol europeu.

A definição sobre o futuro da carreira do atleta deve ganhar novos desdobramentos nas próximas horas. Vinicius Júnior tem uma reunião agendada com a cúpula do Real Madrid nesta segunda-feira (3/8) com o objetivo de destravar o impasse nas negociações.

O atacante declinou da oferta de renovação apresentada recentemente pelo clube merengue por considerar que os termos financeiros e institucionais não correspondem ao seu patamar dentro do grupo.

Com contrato vigente até junho de 2027, o camisa 7 vive momento estratégico em Madri. Caso não haja consenso para a prorrogação do vínculo, a diretoria merengue não descarta negociar o passe do atleta ainda durante esta janela de transferências, evitando a possibilidade de um desgaste contratual que permita a saída do brasileiro sem compensação financeira no futuro.