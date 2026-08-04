Equipes se enfrentam por Copa do Brasil; veja onde assistir e como chegam para o confronto

Juventude x Atlético-MG — Copa do Brasil, em 04/08/2026 às 19h30.

Juventude x Atlético-MG é uma das partidas programadas para nesta terça-feira (04/08) por Copa do Brasil. O jogo começa às 19h30 e será realizado no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

O encontro pode ter impacto direto nos objetivos dos clubes dentro do campeonato. Por isso, a tendência é que as comissões técnicas utilizem o que têm de melhor disponível, respeitando eventuais desfalques e o desgaste do calendário.

Onde assistir Juventude x Atlético-MG ao vivo

A transmissão anunciada para o confronto será de Amazon Prime (streaming). Eventuais alterações na grade podem ser feitas pelos detentores dos direitos.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Juventude x Atlético-MG

Juventude x Atlético-MG Campeonato: Copa do Brasil

Copa do Brasil Data: 04/08/2026

04/08/2026 Horário: 19h30 (de Brasilia)

19h30 (de Brasilia) Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul

Alfredo Jaconi, Caxias do Sul Transmissão: Amazon Prime (streaming)

Amazon Prime (streaming) Fase: Jogo de volta das oitavas de final

Com todos esses elementos, Juventude x Atlético-MG reúne ingredientes para um jogo importante em Copa do Brasil. Novas informações podem ser divulgadas até a bola rolar.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.