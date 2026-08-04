Remo e Santos se enfrentam nesta terça-feira (04/08), às 21h30, em compromisso válido por Copa do Brasil. O duelo está marcado para no Mangueirão, em Belém e reúne duas equipes em busca de um resultado importante na competição.
A partida coloca frente a frente equipes que buscam regularidade. Mudanças táticas, retornos de jogadores e possíveis ausências podem alterar o cenário esperado para o duelo.
Onde assistir Remo x Santos ao vivo
O jogo entre Remo e Santos terá transmissão por Premiere (pay-per-view) e do sportv (TV). A disponibilidade pode variar conforme a região e o plano contratado pelo assinante.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Remo x Santos
- Campeonato: Copa do Brasil
- Data: 04/08/2026
- Horário: 21h30 (de Brasilia)
- Local: Mangueirão, Belém
- Transmissão: Premiere (pay-per-view) e do sportv (TV)
- Fase: Jogo de volta das oitavas de final
O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.