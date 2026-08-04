Equipes se enfrentam por Copa do Brasil; veja onde assistir e como chegam para o confronto

Remo x Santos — Copa do Brasil, em 04/08/2026 às 21h30.

Remo e Santos se enfrentam nesta terça-feira (04/08), às 21h30, em compromisso válido por Copa do Brasil. O duelo está marcado para no Mangueirão, em Belém e reúne duas equipes em busca de um resultado importante na competição.

A partida coloca frente a frente equipes que buscam regularidade. Mudanças táticas, retornos de jogadores e possíveis ausências podem alterar o cenário esperado para o duelo.

Onde assistir Remo x Santos ao vivo

O jogo entre Remo e Santos terá transmissão por Premiere (pay-per-view) e do sportv (TV). A disponibilidade pode variar conforme a região e o plano contratado pelo assinante.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Remo x Santos

Remo x Santos Campeonato: Copa do Brasil

Copa do Brasil Data: 04/08/2026

04/08/2026 Horário: 21h30 (de Brasilia)

21h30 (de Brasilia) Local: Mangueirão, Belém

Mangueirão, Belém Transmissão: Premiere (pay-per-view) e do sportv (TV)

Premiere (pay-per-view) e do sportv (TV) Fase: Jogo de volta das oitavas de final

O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.