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Remo x Santos onde assistir: horário e informações

Equipes se enfrentam por Copa do Brasil; veja onde assistir e como chegam para o confronto

Por ContilNet Esportes
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Remo x Santos onde assistir
Remo x Santos — Copa do Brasil, em 04/08/2026 às 21h30.

Remo e Santos se enfrentam nesta terça-feira (04/08), às 21h30, em compromisso válido por Copa do Brasil. O duelo está marcado para no Mangueirão, em Belém e reúne duas equipes em busca de um resultado importante na competição.

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A partida coloca frente a frente equipes que buscam regularidade. Mudanças táticas, retornos de jogadores e possíveis ausências podem alterar o cenário esperado para o duelo.

Onde assistir Remo x Santos ao vivo

O jogo entre Remo e Santos terá transmissão por Premiere (pay-per-view) e do sportv (TV). A disponibilidade pode variar conforme a região e o plano contratado pelo assinante.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: Remo x Santos
  • Campeonato: Copa do Brasil
  • Data: 04/08/2026
  • Horário: 21h30 (de Brasilia)
  • Local: Mangueirão, Belém
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view) e do sportv (TV)
  • Fase: Jogo de volta das oitavas de final

O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

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