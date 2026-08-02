Escolher bem onde colocar sua energia fará diferença hoje. Canalize a disposição para concluir o que já foi iniciado. Evite responder no impulso e confirme informações antes de concluir algo.

Amor: A vida amorosa pede menos suposições e mais perguntas claras. Evite transformar divergência em competição.

Trabalho: Uma postura colaborativa pode abrir espaço para novas oportunidades. Delegar parte da execução permitirá avançar melhor.

Dinheiro: Diferencie desejo momentâneo de prioridade financeira. Uma revisão breve do orçamento ajudará a tomar decisões mais seguras.

Bem-estar: O equilíbrio emocional melhora quando você reduz excesso de estímulos. Faça escolhas compatíveis com sua condição e procure orientação profissional diante de sintomas ou dúvidas.

Conselho do dia: Evite decisões definitivas em momentos de irritação.