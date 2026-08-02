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Horóscopo de hoje, 2 de agosto de 2026: previsões para todos os signos

Previsões para amor, trabalho, dinheiro e bem-estar dos 12 signos

Por ContilNet Horóscopo
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Horóscopo de hoje aponta surpresas, equilíbrio e crescimento
Horóscopo de hoje com previsões completas para todos os signos/ Foto: Reprodução

Confira as previsões do horóscopo de hoje para amor, trabalho, dinheiro e bem-estar. Leia também o conselho, a cor e o número da sorte de cada signo.

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Horóscopo de Áries hoje

Elemento Fogo

Escolher bem onde colocar sua energia fará diferença hoje. Canalize a disposição para concluir o que já foi iniciado. Evite responder no impulso e confirme informações antes de concluir algo.

Amor: A vida amorosa pede menos suposições e mais perguntas claras. Evite transformar divergência em competição.

Trabalho: Uma postura colaborativa pode abrir espaço para novas oportunidades. Delegar parte da execução permitirá avançar melhor.

Dinheiro: Diferencie desejo momentâneo de prioridade financeira. Uma revisão breve do orçamento ajudará a tomar decisões mais seguras.

Bem-estar: O equilíbrio emocional melhora quando você reduz excesso de estímulos. Faça escolhas compatíveis com sua condição e procure orientação profissional diante de sintomas ou dúvidas.

Conselho do dia: Evite decisões definitivas em momentos de irritação.

Número: 5
Cor: vinho
Clima: renovação

Horóscopo de Touro hoje

Elemento Terra

O dia favorece escolhas conscientes e uma postura mais objetiva. Flexibilidade não significa abrir mão do que considera essencial. Mantenha o foco no essencial e reduza distrações evitáveis.

Amor: Um assunto delicado pode ser tratado com maturidade e sem dramatização. Uma conversa tranquila pode restaurar confiança.

Trabalho: Evite assumir sozinho uma responsabilidade que precisa ser compartilhada. A constância pode superar a pressa de quem busca atalhos.

Dinheiro: Compartilhar despesas e expectativas com clareza evita conflitos. Confirme prazos e condições antes de fechar qualquer acordo.

Bem-estar: Evite levar preocupações para todos os momentos do dia. Descanse sem culpa quando perceber queda de energia.

Conselho do dia: Use seus limites como orientação, não como motivo de culpa.

Número: 1
Cor: grafite
Clima: foco

Horóscopo de Gêmeos hoje

Elemento Ar

Você tende a perceber com mais clareza o que merece prioridade. Sua comunicação pode conectar pessoas e informações importantes. Evite acumular decisões pequenas; resolva-as em blocos.

Amor: A proximidade cresce quando cada pessoa se sente ouvida e respeitada. Evite mensagens ambíguas quando o tema pedir clareza.

Trabalho: No trabalho, organize a sequência das tarefas antes de acelerar. Escolha uma tarefa central e conclua antes de mudar de assunto.

Dinheiro: Hoje é melhor corrigir hábitos do que buscar ganhos rápidos. Confirme prazos e condições antes de fechar qualquer acordo.

Bem-estar: Respeitar limites físicos será parte importante do seu rendimento. Descanse sem culpa quando perceber queda de energia.

Conselho do dia: Não carregue sozinho aquilo que pode ser dividido com responsabilidade.

Número: 19
Cor: areia
Clima: prudência

Horóscopo de Câncer hoje

Elemento Água

Uma atitude equilibrada ajudará a transformar intenção em resultado. A sensibilidade será uma força quando estiver apoiada em fatos. Permita-se revisar uma opinião diante de fatos novos.

Amor: Os vínculos ganham força quando existe espaço para diálogo sem cobrança. Uma memória afetiva pode abrir espaço para reconciliação.

Trabalho: Uma postura colaborativa pode abrir espaço para novas oportunidades. Evite levar críticas profissionais para o campo pessoal.

Dinheiro: O dia favorece revisar gastos recorrentes e pequenos desperdícios. Não use o cansaço como justificativa para uma compra impulsiva.

Bem-estar: Alternar períodos de foco e descanso será mais produtivo. Uma rotina possível será melhor do que uma meta rígida.

Conselho do dia: Dê espaço para os fatos corrigirem expectativas.

Número: 84
Cor: grafite
Clima: foco

Horóscopo de Leão hoje

Elemento Fogo

A energia do dia pede presença, calma e atenção aos detalhes. Sua presença será percebida, especialmente quando você valorizar o trabalho coletivo. Compartilhe expectativas com clareza para prevenir ruídos.

Amor: Não apresse definições; observe atitudes e coerência ao longo do dia. Demonstre carinho sem transformar afeto em prova de reconhecimento.

Trabalho: Dados concretos serão mais convincentes do que impressões isoladas. Valorize a equipe ao apresentar conquistas compartilhadas.

Dinheiro: Decisões de longo prazo pedem pesquisa e análise cuidadosa. Planeje despesas próximas para evitar surpresa.

Bem-estar: Reserve alguns minutos para respirar com calma e reorganizar pensamentos. Não force o corpo para cumprir expectativas que podem ser reorganizadas.

Conselho do dia: Uma escolha coerente vale mais do que uma resposta rápida.

Número: 8
Cor: verde-sálvia
Clima: confiança

Horóscopo de Virgem hoje

Elemento Terra

Uma atitude equilibrada ajudará a transformar intenção em resultado. Organização será útil, mas evite buscar controle absoluto. Um plano simples, executado com atenção, tende a funcionar melhor.

Amor: Coloque seus sentimentos em palavras sem exigir resposta imediata. Fale sobre expectativas sem transformar diálogo em avaliação.

Trabalho: Uma correção feita cedo impedirá que um problema pequeno cresça. Revise processos, mas defina um limite para a revisão.

Dinheiro: Antes de comprar, compare necessidade, preço e impacto no mês. Prefira escolhas reversíveis quando ainda faltarem informações.

Bem-estar: Evite transformar produtividade em cobrança permanente. Faça escolhas compatíveis com sua condição e procure orientação profissional diante de sintomas ou dúvidas.

Conselho do dia: Uma escolha coerente vale mais do que uma resposta rápida.

Número: 21
Cor: azul-petróleo
Clima: cooperação

Horóscopo de Libra hoje

Elemento Ar

A energia do dia pede presença, calma e atenção aos detalhes. Sua habilidade de conciliar será útil, desde que seus limites também sejam considerados. Evite responder no impulso e confirme informações antes de concluir algo.

Amor: O afeto se expressa melhor por presença, atenção e disponibilidade real. Diga o que precisa com elegância e firmeza.

Trabalho: Dados concretos serão mais convincentes do que impressões isoladas. Defina critérios objetivos antes de comparar propostas.

Dinheiro: Priorize segurança e previsibilidade nas escolhas financeiras de hoje. Negocie com calma e não aceite pressão artificial.

Bem-estar: No bem-estar, observe sinais de cansaço e ajuste o ritmo quando necessário. Faça escolhas compatíveis com sua condição e procure orientação profissional diante de sintomas ou dúvidas.

Conselho do dia: Não transforme um erro pontual em julgamento permanente.

Número: 52
Cor: azul-petróleo
Clima: escuta

Horóscopo de Escorpião hoje

Elemento Água

O dia convida a organizar ideias antes de assumir novos compromissos. Um encerramento necessário pode liberar energia para outra etapa. Evite acumular decisões pequenas; resolva-as em blocos.

Amor: Para quem está só, uma conexão pode começar por afinidades cotidianas. Uma conversa íntima pode aprofundar o vínculo.

Trabalho: No trabalho, organize a sequência das tarefas antes de acelerar. Investigue causas antes de corrigir apenas os sintomas.

Dinheiro: Evite emprestar ou comprometer recursos sem combinar condições claras. Planeje despesas próximas para evitar surpresa.

Bem-estar: Pausas curtas ao longo do dia ajudarão a preservar concentração. Reduza excessos e mantenha uma rotina equilibrada.

Conselho do dia: Escutar com atenção pode revelar uma saída que a pressa esconde.

Número: 92
Cor: grafite
Clima: paciência

Horóscopo de Sagitário hoje

Elemento Fogo

Assuntos que estavam dispersos podem começar a ganhar direção. Uma visão mais ampla pode revelar oportunidades, mas os detalhes precisam ser conferidos. Organize tarefas por impacto, não apenas por ordem de chegada.

Amor: Coloque seus sentimentos em palavras sem exigir resposta imediata. Compartilhe planos sem pressionar a outra pessoa a acompanhar seu ritmo.

Trabalho: Sua capacidade de síntese ajudará a destravar uma conversa profissional. Aprendizado, treinamento ou troca de experiências estarão favorecidos.

Dinheiro: Evite contar com valores que ainda não foram confirmados. Uma revisão breve do orçamento ajudará a tomar decisões mais seguras.

Bem-estar: Reduzir a pressa pode melhorar sua percepção e seu bem-estar. Cuide da postura e evite permanecer muitas horas na mesma posição.

Conselho do dia: A maturidade aparece na forma de administrar o próprio impulso.

Número: 61
Cor: verde-sálvia
Clima: foco

Horóscopo de Capricórnio hoje

Elemento Terra

Você terá melhores resultados ao respeitar seu próprio tempo. Disciplina será útil, desde que não se transforme em rigidez. Concentre-se no que pode ser resolvido agora e deixe o restante amadurecer.

Amor: No amor, a sinceridade precisa vir acompanhada de sensibilidade. Reserve tempo real para o vínculo, não apenas espaço entre compromissos.

Trabalho: Delimite horários para tarefas profundas e proteja esses períodos. Seu senso de responsabilidade será reconhecido quando houver comunicação clara.

Dinheiro: Pequenas economias repetidas terão mais efeito do que cortes radicais. Negocie com calma e não aceite pressão artificial.

Bem-estar: Bem-estar hoje depende mais de constância do que de intensidade. Não force o corpo para cumprir expectativas que podem ser reorganizadas.

Conselho do dia: Um limite bem colocado pode preservar uma relação importante.

Número: 48
Cor: bege
Clima: organização

Horóscopo de Aquário hoje

Elemento Ar

A energia do dia pede presença, calma e atenção aos detalhes. Mudar o método pode ser útil, mas preserve o objetivo principal. Escolha uma prioridade central e proteja seu tempo ao redor dela.

Amor: Um convite simples pode criar um momento especial. Evite usar racionalidade para se afastar de sentimentos desconfortáveis.

Trabalho: Uma conversa com liderança ou cliente pede clareza e objetividade. Uma solução inovadora precisa considerar quem irá utilizá-la.

Dinheiro: Mantenha comprovantes e registros de negociações importantes. Planeje despesas próximas para evitar surpresa.

Bem-estar: Uma caminhada leve ou alongamento pode ajudar a mudar o estado mental. Priorize hábitos seguros e compatíveis com suas necessidades.

Conselho do dia: Escolha uma atitude concreta que dependa apenas de você.

Número: 28
Cor: prata
Clima: constância

Horóscopo de Peixes hoje

Elemento Água

Hoje será útil agir com firmeza, mas sem endurecer posições. Sua intuição pode orientar, mas deve ser conferida com informações concretas. Mantenha o foco no essencial e reduza distrações evitáveis.

Amor: Relações saudáveis se beneficiam de limites claros e gentileza constante. Observe atitudes presentes em vez de alimentar expectativas imaginadas.

Trabalho: Sua capacidade de síntese ajudará a destravar uma conversa profissional. Sua criatividade pode trazer uma solução elegante para uma demanda.

Dinheiro: Priorize segurança e previsibilidade nas escolhas financeiras de hoje. Considere o custo total, e não apenas a parcela.

Bem-estar: Respeitar limites físicos será parte importante do seu rendimento. Limite telas e estímulos perto do horário de dormir.

Conselho do dia: Não carregue sozinho aquilo que pode ser dividido com responsabilidade.

Número: 16
Cor: branco
Clima: iniciativa

As previsões têm caráter informativo e de entretenimento. Decisões importantes devem considerar fatos, contexto e orientação profissional adequada.

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