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Resultado da Federal concurso 6088 de hoje: extração oficial da Caixa

Resultado da Federal de hoje, concurso 6088. Números sorteados: 043770 - 084465 - 003867 - 023192 - 086301. A faixa principal teve 1 ganhador(es), com prêmio de R$ 500.000,00.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resultado da Federal concurso 6088

Confira o resultado da Federal de hoje, com os bilhetes sorteados no concurso 6088 e o detalhamento informado oficialmente pela Caixa.

Resultado oficial

Federal

Concurso 6088 • 02/08/2026

Concurso6088
Data do sorteio02/08/2026
StatusResultado da extração
1º prêmioR$ 500.000,00
Bilhetes

Bilhetes sorteados

1º prêmio043770
2º prêmio084465
3º prêmio003867
4º prêmio023192
5º prêmio086301
Local do sorteioESPAÇO DA SORTE – SAO PAULO, SP – SAO PAULO, SP

Detalhamento de Prêmios

1º prêmioBilhete 043770R$ 500.000,00
2º prêmioBilhete 084465R$ 35.000,00
3º prêmioBilhete 003867R$ 30.000,00
4º prêmioBilhete 023192R$ 25.000,00
5º prêmioBilhete 086301R$ 20.503,00

Ganhadores por cidade/UF

DESCOBERTO/MGPosição 4 • Série A • LOTERICA DO POVO

1 bilhete premiado

JOINVILLE/SCPosição 3 • Série A • AMERICA LOTERIAS

1 bilhete premiado

JANDIRA/SPPosição 1 • Série A • CRB – LOTERIAS LTDA

1 bilhete premiado

LIMEIRA/SPPosição 2 • Série A • LOTERICA DE OURO LIMEIRA LTDA

1 bilhete premiado

SAO PAULO/SPPosição 5 • Série A • LOTERICA ALFA

1 bilhete premiado

Fonte oficial dos dados

Caixa Econômica Federal • Concurso 6088 • Consulta processada automaticamente pelo site.

Consultar fonte oficial

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Resultado do concurso 6088 da Federal

O concurso 6088 da Federal, apurado pela Caixa Econômica Federal nesta data (02/08), registrou ganhador na faixa principal. O resultado movimentou apostadores em todo o país e confirmou a distribuição do prêmio maior.

Com a premiação principal definida, a próxima extração está prevista para o próximo sorteio, com estimativa inicial de um valor milionário. As apostas devem ser registradas nos canais autorizados dentro do horário limite da modalidade.

Como apostar na Federal

Para apostar na Federal, você deve escolher seus números no volante oficial ou optar pela Surpresinha, deixando o sistema escolher as dezenas. As apostas podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pela internet.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde conferir o resultado da Federal 6088?

O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.

Qual foi o prêmio da Federal neste concurso?

A faixa principal teve ganhador neste concurso. A quantidade exata de vencedores e os valores por faixa estão disponíveis no quadro de rateio acima.

Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?

Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.

Próximos resultados e concursos anteriores

Além do resultado de hoje, você pode acompanhar concursos anteriores e as atualizações diárias.

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