Resultado da Federal concurso 6088 de hoje: extração oficial da Caixa

Confira o resultado da Federal de hoje, com os bilhetes sorteados no concurso 6088 e o detalhamento informado oficialmente pela Caixa.
Concurso 6088 • 02/08/2026
Bilhetes sorteados
Detalhamento de Prêmios
Ganhadores por cidade/UF
1 bilhete premiado
1 bilhete premiado
1 bilhete premiado
1 bilhete premiado
1 bilhete premiado
Caixa Econômica Federal • Concurso 6088 • Consulta processada automaticamente pelo site.
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Resultado do concurso 6088 da Federal
O concurso 6088 da Federal, apurado pela Caixa Econômica Federal nesta data (02/08), registrou ganhador na faixa principal. O resultado movimentou apostadores em todo o país e confirmou a distribuição do prêmio maior.
Com a premiação principal definida, a próxima extração está prevista para o próximo sorteio, com estimativa inicial de um valor milionário. As apostas devem ser registradas nos canais autorizados dentro do horário limite da modalidade.
Como apostar na Federal
Para apostar na Federal, você deve escolher seus números no volante oficial ou optar pela Surpresinha, deixando o sistema escolher as dezenas. As apostas podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pela internet.
Perguntas Frequentes (FAQ)
Onde conferir o resultado da Federal 6088?
O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.
Qual foi o prêmio da Federal neste concurso?
A faixa principal teve ganhador neste concurso. A quantidade exata de vencedores e os valores por faixa estão disponíveis no quadro de rateio acima.
Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?
Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.