Resultado da Quina, Lotofácil e outras loterias de ontem

Resultados das loterias de 26 de agosto de 2026
Confira os resultados das loterias de 26 de agosto de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Quina, Lotofácil e Dupla Sena.
Tiveram ganhadores em Federal e prêmios acumulados em Quina, Lotofácil, Dupla Sena.
Destaques do dia
- Tiveram ganhadores: Federal.
- Acumularam: Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotomania, Dia de Sorte, Super Sete, Mais Milionária.
- Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.
Resultado oficial
Quina
Concurso 7102
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas11 – 14 – 38 – 43 – 77
- Próximo concurso27/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Lotofácil
Concurso 3772
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 14 – 15 – 18 – 20 – 21 – 23 – 25
- Próximo concurso27/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Dupla Sena
Concurso 3001
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- 1º sorteio05 – 08 – 10 – 22 – 43 – 48
- 2º sorteio22 – 27 – 30 – 31 – 42 – 45
- Próximo concurso28/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Lotomania
Concurso 2968
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas00 – 02 – 05 – 13 – 16 – 19 – 30 – 35 – 38 – 43 – 44 – 48 – 56 – 60 – 63 – 65 – 74 – 76 – 92 – 95
- Próximo concurso28/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Dia de Sorte
Concurso 1282
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas07 – 11 – 15 – 20 – 22 – 23 – 29
- Mês da SorteJunho
- Próximo concurso27/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Super Sete
Concurso 891
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas1 – 9 – 2 – 5 – 1 – 4 – 1
- Próximo concurso28/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Mais Milionária
Concurso 384
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas01 – 14 – 19 – 29 – 31 – 46
- Trevos1 – 6
- Próximo concurso30/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Federal
Concurso 6095
A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.
- 1º prêmioBilhete 004574
- Situação1 ganhador • R$ 500.000,00