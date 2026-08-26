27/08/2026
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Resultado da Quina, Lotofácil e outras loterias de ontem

Confira os resultados das loterias de 26 de agosto de 2026, com concursos, prêmios, dezenas sorteadas e links para cada resultado completo.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resumo das loterias de 26 de agosto de 2026
Panorama da rodada

Resultados das loterias de 26 de agosto de 2026

Confira os resultados das loterias de 26 de agosto de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Quina, Lotofácil e Dupla Sena.

Tiveram ganhadores em Federal e prêmios acumulados em Quina, Lotofácil, Dupla Sena.

Resultados reunidos8
Prêmios acumulados7
Com ganhadores1

Destaques do dia

  • Tiveram ganhadores: Federal.
  • Acumularam: Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotomania, Dia de Sorte, Super Sete, Mais Milionária.
  • Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.

Resultado oficial

Quina

Concurso 7102

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas11 – 14 – 38 – 43 – 77
  • Próximo concurso27/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 7102

Resultado oficial

Lotofácil

Concurso 3772

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 14 – 15 – 18 – 20 – 21 – 23 – 25
  • Próximo concurso27/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 3772

Resultado oficial

Dupla Sena

Concurso 3001

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • 1º sorteio05 – 08 – 10 – 22 – 43 – 48
  • 2º sorteio22 – 27 – 30 – 31 – 42 – 45
  • Próximo concurso28/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 3001

Resultado oficial

Lotomania

Concurso 2968

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas00 – 02 – 05 – 13 – 16 – 19 – 30 – 35 – 38 – 43 – 44 – 48 – 56 – 60 – 63 – 65 – 74 – 76 – 92 – 95
  • Próximo concurso28/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 2968

Resultado oficial

Dia de Sorte

Concurso 1282

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas07 – 11 – 15 – 20 – 22 – 23 – 29
  • Mês da SorteJunho
  • Próximo concurso27/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 1282

Resultado oficial

Super Sete

Concurso 891

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas1 – 9 – 2 – 5 – 1 – 4 – 1
  • Próximo concurso28/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 891

Resultado oficial

Mais Milionária

Concurso 384

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas01 – 14 – 19 – 29 – 31 – 46
  • Trevos1 – 6
  • Próximo concurso30/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 384

Resultado oficial

Federal

Concurso 6095

1 ganhadorR$ 500.000,00

A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.

  • 1º prêmioBilhete 004574
  • Situação1 ganhador • R$ 500.000,00

Ver resultado completo do concurso 6095

Fonte oficial dos dadosCaixa Econômica Federal. Resultados organizados automaticamente pelo site e revisáveis antes da publicação.

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