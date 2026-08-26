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Resultado da Quina de hoje: concurso 7102 não teve ganhador

Resultado da Quina de hoje, concurso 7102. Números sorteados: 11 - 14 - 38 - 43 - 77. O prêmio principal acumulou.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resultado da Quina concurso 7102

Confira o resultado da quina de hoje, concurso 7102. Veja os números sorteados, o rateio oficial e a estimativa para o próximo sorteio.

Resultado oficial

Quina

Concurso 7102 • 26/08/2026

Concurso7102
Data do sorteio26/08/2026
StatusResultado acumulado
Próximo concurso27/08/2026
EstimativaR$ 3.400.000,00

Dezenas

Números sorteados

1114384377
Local do sorteioESPAÇO DA SORTE – SÃO PAULO, SP – SÃO PAULO, SP
Arrecadação totalR$ 6.481.365,00
Acumulado próximo concursoR$ 2.588.911,64

Detalhamento de Prêmios

5 acertos0 ganhadores
4 acertos36 ganhadoresR$ 8.278,06
3 acertos2.457 ganhadoresR$ 115,51
2 acertos61.919 ganhadoresR$ 4,58

Fonte oficial dos dados

Caixa Econômica Federal • Concurso 7102 • Consulta processada automaticamente pelo site.

Consultar fonte oficial

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Prêmio principal acumula no concurso 7102

O concurso 7102 da Quina, apurado oficialmente em 26/08, não teve aposta vencedora na faixa principal. Com isso, o valor principal segue acumulado para o próximo sorteio.

A estimativa para a próxima extração, marcada para 27/08/2026, disparou e ficou em R$ 3.400.000,00. Quem pretende concorrer deve registrar a aposta dentro do prazo estipulado.

Como apostar na Quina

Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde conferir o resultado da Quina 7102?

O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.

Qual foi o prêmio da Quina neste concurso?

Como não houve vencedor na faixa de prêmio máximo, o valor acumulou e a estimativa do próximo concurso ficou em R$ 3.400.000,00.

Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?

Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.

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