População do Acre chega a 887,7 mil habitantes em 2026, aponta IBGE

Número representa crescimento de 6,96% em relação ao Censo de 2022

Segundo o último Censo, de 2022, a população acreana era de 830.018 pessoas; com a projeção, o aumento foi de 6,96%. — Foto: Reprodução

O Acre teve, em 1º de julho de 2026, uma população projetada em 887.794 habitantes, segundo dados divulgados na última sexta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados foram publicados no Diário Oficial da União (DOU) e são uma exigência da legislação para a comunicação dos dados ao Tribunal de Contas da União (TCU).

Os números são utilizados como forma de definição de valores do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e do Fundo de Participação dos Estados (FPE).

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Nacionalmente, a população estava estimada em 214.211.951 habitantes. Os dados representam um aumento de 0,37% ante 2025, ritmo pouco abaixo dos 0,39% observado na passagem entre 2024 e 2025

Segundo o último Censo, de 2022, a população acreana era de 830.018 pessoas; com a projeção, o aumento foi de 6,96%