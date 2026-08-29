Estado contabilizou 214 ocorrências entre janeiro e julho de 2026

Distribuição mensal mostra que os registros oscilaram ao longo dos primeiros sete meses de 2026. — Foto: cedida

O Acre registrou 214 ocorrências de busca e salvamento em 2026, segundo dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp). O painel aponta uma queda de 92,10% na comparação entre janeiro e julho de 2025 e o mesmo período de 2026.

Além da redução, o Acre aparece com o menor número absoluto de registros entre as unidades da Federação apresentadas no painel. Para efeito de comparação, o Rio de Janeiro lidera a lista, com 85.348 registros, seguido por São Paulo, com 41.877, e Minas Gerais, com 38.628.

Os dados do Sinesp são informados pelos próprios estados e pelo Distrito Federal e correspondem ao indicador de Busca e Salvamento.

Junho concentrou maior número de ocorrências

A distribuição mensal mostra que os registros oscilaram ao longo dos primeiros sete meses de 2026. Janeiro teve 34 ocorrências, enquanto fevereiro registrou 11 e março, apenas sete.

A partir de abril, os números voltaram a subir. Foram 38 registros em abril, 22 em maio e 63 em junho, o maior volume mensal do ano até agora. Em julho, foram contabilizadas outras 39 ocorrências.

Ao todo, os sete meses somam os 214 registros apontados no painel. O número de junho representa aproximadamente 29% de todas as ocorrências registradas no período.

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Apesar do crescimento observado entre maio e junho, os registros recuaram novamente em julho, quando foram contabilizados 39 casos.

Acre fica distante dos estados com maiores registros

Na comparação entre as unidades da Federação, a diferença é expressiva. O Acre aparece com 214 registros, enquanto estados como Pará (458), Alagoas (3.204), Tocantins (4.014) e Rondônia — que não aparece na relação fornecida pelo painel — apresentam números superiores.

No topo da lista estão Rio de Janeiro, com 85.348 registros, São Paulo, com 41.877, e Minas Gerais, com 38.628.