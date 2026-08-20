Acre tem a maior expectativa de vida da Região Norte, aponta mapa

Estado aparece com expectativa de 76 anos

O resultado coloca o Acre acima da média dos demais estados nortistas/Foto: Reprodução

O Acre aparece em destaque no mapa nacional de expectativa de vida ao nascer em 2026, com uma estimativa de 76 anos, o melhor resultado entre os sete estados da Região Norte. Os dados foram organizados a partir de informações do Sidra e apresentados em levantamento elaborado por Lucas Rosário Santos.

Na região, o Acre é seguido por Amapá e Tocantins, ambos com expectativa de 75 anos, enquanto Roraima aparece com 74 anos. Amazonas, Pará e Rondônia registram 73 anos cada.

O resultado coloca o Acre acima da média dos demais estados nortistas e também o aproxima de unidades federativas de outras regiões que apresentam indicadores mais elevados.

Acre fica abaixo dos estados com maior expectativa

Apesar da liderança regional, o Acre ainda está distante dos maiores índices registrados no país. Santa Catarina apresenta a maior expectativa de vida do Brasil, com 81 anos, segundo os dados apresentados no mapa.

Distrito Federal, Espírito Santo, São Paulo e Rio Grande do Sul aparecem logo atrás, com 80 anos. Minas Gerais e Paraná registram 79 anos, enquanto o Rio de Janeiro chega a 78.

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No Nordeste, o Rio Grande do Norte apresenta o maior índice da região, com 77 anos. Já o Piauí aparece na última posição nacional, com 72 anos.

O que os números mostram

A expectativa de vida ao nascer é um indicador utilizado para estimar quantos anos, em média, uma pessoa pode viver a partir do nascimento, considerando as condições de mortalidade observadas em determinado período.

No caso acreano, os 76 anos projetados para 2026 colocam o estado em uma posição de destaque dentro da Região Norte. O indicador, porém, não significa que todos os acreanos chegarão necessariamente a essa idade, já que se trata de uma medida estatística baseada nas condições de mortalidade utilizadas no cálculo.

Os dados apresentados no mapa têm como fonte o SIDRA, sistema do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e foram organizados em 2026. O mapa foi elaborado por Lucas Rosário Santos, com créditos ao perfil Geografia Online.