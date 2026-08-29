Acre terá sábado com calor de até 38ºC e baixa umidade, diz Friale

Segundo Friale, “calor, com sol e nuvens, vai predominar” no Acre ao longo deste sábado — Foto Reprodução

O Acre terá um sábado (29) de calor intenso, tempo seco e predomínio de sol entre nuvens. De acordo com a previsão do pesquisador climático Davi Friale, disponibilizadas no site O Tempo Aqui, as temperaturas máximas podem chegar a 38°C em municípios do estado, enquanto a umidade relativa do ar pode cair para até 30% durante a tarde.

O cenário ocorre após o Acre registrar, na quinta-feira (27), a maior temperatura de 2026 até o momento: 36,4°C, em Rio Branco. Segundo Friale, novos recordes de calor e de baixa umidade podem ser registrados nos próximos dias.

Na região leste e sul do estado, que inclui Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira, a previsão é de tempo firme, muito quente e seco, com sol e nuvens. Há possibilidade de chuva rápida e pontual em poucos locais, mas a chance de chuva forte e temporais é considerada baixa.

Nessas áreas, a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 40% durante a tarde, aumentando para entre 80% e 90% ao amanhecer. Os ventos devem ser fracos ou calmos, com rajadas moderadas.

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Já no centro e oeste do Acre, incluindo Cruzeiro do Sul e Tarauacá, também deve predominar o tempo quente e seco, com sol entre nuvens e possibilidade de chuva passageira em alguns pontos. A umidade mínima deve ficar entre 40% e 50% à tarde.

Temperaturas

As maiores temperaturas previstas para este sábado devem ocorrer na região do Alto Acre. Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil podem registrar máximas entre 36°C e 38°C, com mínimas de 21°C a 23°C.

Em Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, as temperaturas devem variar entre 22°C e 24°C pela manhã, com máximas de 35°C a 37°C;

Em Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, os termômetros também podem chegar a 37°C. A mesma faixa é prevista para Tarauacá e Feijó, enquanto Plácido de Castro e Acrelândia devem registrar máximas entre 35°C e 37°C;

Na região do Juruá, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves devem ter máximas entre 34°C e 36°C. Em Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, a previsão também indica temperaturas de até 36°C.

Conteúdo Original / Fonte: O Tempo Aqui