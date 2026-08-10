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Friale anuncia nova frente fria que deve derrubar temperaturas no Acre

Passagem da onda polar também pode favorecer a ocorrência de chuvas isoladas

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Friale anuncia nova frente fria que deve derrubar temperaturas no Acre
Passagem da onda polar também pode favorecer a ocorrência de chuvas isoladas/Foto: reprodução

A oitava onda polar de 2026 chega ao Acre nas primeiras horas desta terça-feira (11) e deve provocar uma redução nas temperaturas após uma sequência de dias marcados por calor intenso. A previsão é do pesquisador Davi Friale, do site O Tempo Aqui.

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A passagem da onda polar também pode favorecer a ocorrência de chuvas isoladas, com possibilidade de maior intensidade em alguns pontos do estado. Apesar da mudança, não há previsão de friagem.

LEIA TAMBÉM: Acre deve ter dia abafado com risco de temporais e chuva forte nesta segunda

Os efeitos mais perceptíveis devem ocorrer nas regiões de Rio Branco e Brasileia. Na madrugada e no amanhecer de quarta-feira (12), as temperaturas mínimas podem variar entre 18°C e 20°C.

No Vale do Juruá, a influência da onda polar será pequena e não deve provocar queda significativa das temperaturas. A principal mudança prevista para a região é a possibilidade de chuva.

Conteúdo Original / Fonte: O Tempo Aqui
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