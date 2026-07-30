Equipes trabalham na construção de calçadas e sarjetas/Foto: reprodução

O programa Prefeitura nas Ruas segue avançando com obras de infraestrutura em diferentes regiões de Rio Branco. Nesta quinta-feira (30), o prefeito Alysson Bestene visitou a Rua São Mateus, no bairro Nova Esperança, para acompanhar o andamento dos serviços executados no local.

Durante a visita, o prefeito destacou a importância do programa para melhorar a mobilidade urbana e a qualidade de vida da população. As intervenções do programa têm como objetivo oferecer mais segurança, acessibilidade e melhores condições de tráfego para moradores e pedestres.

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Na Rua São Mateus, as equipes trabalham na construção de calçadas e sarjetas, etapas consideradas fundamentais para garantir mais conforto e acessibilidade aos moradores da região.

A Prefeitura de Rio Branco informou que as ações do programa continuam sendo executadas em diversos bairros da capital, com serviços de infraestrutura, recuperação de vias e revitalização de espaços públicos.