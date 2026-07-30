30/07/2026
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Prefeitura realiza força-tarefa nas vias de acesso ao Parque de Exposições

Operação também contempla ruas dos bairros próximos ao Parque de Exposições

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Prefeitura realiza força-tarefa nas vias de acesso ao Parque de Exposições
Operação também contempla ruas dos bairros próximos ao Parque de Exposições/Foto: Val Fernandes/Secom

Com a proximidade da Expoacre 2026, a Prefeitura de Rio Branco deu início a uma força-tarefa de limpeza e revitalização nas ruas que dão acesso ao Parque de Exposições Wildy Viana. A ação é realizada por meio do programa Prefeitura nas Ruas e busca melhorar a infraestrutura da região antes do início da feira.

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Os serviços começaram na manhã de terça-feira (28) e foram concluídas na noite desta quarta-feira (29).

As equipes também atuam em importantes vias da capital, como as avenidas Amadeu Barbosa e Via Chico Mendes, onde são realizados trabalhos de capina, roçagem, pintura de meios-fios, lavagem e limpeza das ruas.

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A operação também contempla a BR-364 e ruas dos bairros próximos ao Parque de Exposições para receber o público em melhores condições.

Operação também contempla ruas dos bairros próximos ao Parque de Exposições/Foto: Val Fernandes/Secom

“A Expoacre é um patrimônio dos acreanos e um dos eventos mais importantes da nossa economia. Por isso, a Prefeitura está fazendo a sua parte, levando serviços de limpeza, conservação e revitalização para toda a região do Parque de Exposições e para os principais acessos. O programa Prefeitura nas Ruas demonstra o nosso compromisso permanente de cuidar da cidade, proporcionar mais qualidade de vida à população e causar uma boa impressão em quem visita Rio Branco durante a feira”, afirmou o prefeito Alysson Bestene ao falar a importância do serviço para fortalecer e destacar a imagem da capital.

Para executar os trabalhos, foram mobilizados cerca de 300 trabalhadores, além de mais de 30 máquinas e equipamentos, entre retroescavadeiras, pás-carregadeiras e caminhões-caçamba.

Conteúdo Original / Fonte: Prefeitura de Rio Branco

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