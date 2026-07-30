Prefeitura realiza força-tarefa nas vias de acesso ao Parque de Exposições

Operação também contempla ruas dos bairros próximos ao Parque de Exposições

Operação também contempla ruas dos bairros próximos ao Parque de Exposições/Foto: Val Fernandes/Secom

Com a proximidade da Expoacre 2026, a Prefeitura de Rio Branco deu início a uma força-tarefa de limpeza e revitalização nas ruas que dão acesso ao Parque de Exposições Wildy Viana. A ação é realizada por meio do programa Prefeitura nas Ruas e busca melhorar a infraestrutura da região antes do início da feira.

Os serviços começaram na manhã de terça-feira (28) e foram concluídas na noite desta quarta-feira (29).

As equipes também atuam em importantes vias da capital, como as avenidas Amadeu Barbosa e Via Chico Mendes, onde são realizados trabalhos de capina, roçagem, pintura de meios-fios, lavagem e limpeza das ruas.

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A operação também contempla a BR-364 e ruas dos bairros próximos ao Parque de Exposições para receber o público em melhores condições.

“A Expoacre é um patrimônio dos acreanos e um dos eventos mais importantes da nossa economia. Por isso, a Prefeitura está fazendo a sua parte, levando serviços de limpeza, conservação e revitalização para toda a região do Parque de Exposições e para os principais acessos. O programa Prefeitura nas Ruas demonstra o nosso compromisso permanente de cuidar da cidade, proporcionar mais qualidade de vida à população e causar uma boa impressão em quem visita Rio Branco durante a feira”, afirmou o prefeito Alysson Bestene ao falar a importância do serviço para fortalecer e destacar a imagem da capital.

Para executar os trabalhos, foram mobilizados cerca de 300 trabalhadores, além de mais de 30 máquinas e equipamentos, entre retroescavadeiras, pás-carregadeiras e caminhões-caçamba.

Conteúdo Original / Fonte: Prefeitura de Rio Branco