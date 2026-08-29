Buscas por homem que se jogou no Rio Acre podem durar até sete dias

Operação realizada durante a noite terminou sem que ele fosse encontrado/Foto: reprodução

As buscas pelo homem que desapareceu após se jogar da Ponte Coronel Sebastião Dantas, conhecida como Ponte de Concreto, no Centro de Rio Branco, podem durar entre 3 e 7 dias, segundo informações do Corpo de Bombeiros. O caso, registrado na noite de sexta-feira (28), ganhou grande repercussão nas redes sociais após vídeos mostrarem a movimentação de populares e das equipes durante as primeiras tentativas de localização.

Até a manhã deste sábado (29), o homem, que ainda não foi identificado, não havia sido localizado. De acordo com a Polícia Militar do Acre, testemunhas relataram que ele chegou à ponte a pé e, ao alcançar a parte central da estrutura, se lançou nas águas do Rio Acre.

ENTENDA O CASO: Homem desaparece no Rio Acre após pular de ponte em Rio Branco

No momento da ocorrência, o rio marcava 2,13 metros. Pessoas que presenciaram a situação ainda chegaram a ver o homem sendo levado pela correnteza, mas ele desapareceu pouco depois devido à baixa visibilidade durante a noite.

Vídeos gravados por pessoas que estavam no local rapidamente passaram a circular nas redes sociais e mostram um grande número de curiosos acompanhando o trabalho das equipes. Em uma das imagens, bombeiros aparecem em uma embarcação utilizando lanternas durante as buscas, enfrentando dificuldades por causa da escuridão.

O Corpo de Bombeiros informou que os primeiros trabalhos foram realizados pela guarnição de salvamento do 2º Batalhão. As equipes fizeram varreduras pelas margens do rio com o apoio de lanternas e, posteriormente, iniciaram buscas embarcadas, percorrendo aproximadamente mil metros a partir do ponto onde o homem caiu.

Neste sábado, a operação passou a ser conduzida pela guarnição de mergulho, equipe especializada em operações subaquáticas. A expectativa é de que as buscas intensivas, com mergulhadores e varreduras no fundo do rio, possam continuar por um período de três a sete dias, dependendo das condições da ocorrência.

A Polícia Militar também acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e prestou apoio à ocorrência. No entanto, devido ao desaparecimento da vítima nas águas, a equipe não conseguiu realizar atendimento médico.

O caso segue sob acompanhamento das forças de segurança, enquanto bombeiros continuam as operações para tentar localizar o homem. As informações são do g1 Acre.

Conteúdo Original / Fonte: g1 Acre