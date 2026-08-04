Conheça a Avelloz, nova marca de motos que estreia em Rio Branco

Um dos momentos mais aguardados do evento será a Prova da Barra, desafio tradicional da marca. /Foto:reprodução

O mercado de motocicletas do Acre está prestes a ganhar um novo capítulo. Neste sábado (8), Rio Branco recebe a primeira concessionária da Avelloz Motos, marca que vem ampliando sua presença no país e chega ao estado com a proposta de oferecer novas opções aos consumidores, movimentar a economia e abrir oportunidades de trabalho.

A inauguração acontece a partir das 9h, na Via Chico Mendes, em frente à Mitsubishi, e promete reunir clientes e apaixonados por motocicletas em uma programação especial, com café da manhã, música e condições diferenciadas para quem deseja sair de moto nova.

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Um dos momentos mais aguardados do evento será a Prova da Barra, desafio tradicional da marca que vai premiar o vencedor com uma escolha: uma motocicleta zero quilômetro ou R$ 10 mil em dinheiro.

A chegada da Avelloz ao Acre é comandada pelo empresário paraense Marcos Silva, que já atua no segmento de motocicletas no Pará e vê no estado uma oportunidade de crescimento. Para ele, a inauguração da unidade em Rio Branco é apenas o primeiro passo de um projeto maior.

A ideia é levar a marca para outras regiões acreanas. A previsão é que, até dezembro, a empresa esteja presente em cinco cidades do estado, aproximando os produtos e serviços dos consumidores que buscam uma nova motocicleta.

Mais do que vender motos, a empresa pretende criar uma estrutura completa para atender os clientes. A unidade contará com oficina própria, estoque de peças de reposição e equipe especializada para revisões e manutenção, além de modelos com garantia de três anos.

Segundo Marcos Silva, a chegada ao Acre também tem como foco a geração de oportunidades. A intenção é formar a equipe da concessionária com profissionais locais e contribuir para a movimentação da economia acreana.

“Estamos chegando para construir uma história no Acre, gerar empregos e oferecer aos clientes uma estrutura completa de venda e pós-venda. Nossa intenção é que toda a equipe seja formada por profissionais do próprio estado”, afirmou o empresário.

Com a nova unidade, os consumidores acreanos passam a contar com mais uma alternativa no mercado de motocicletas, com acesso a novos modelos, serviços especializados e uma estrutura voltada para o atendimento após a compra.

A inauguração da Avelloz Motos acontece neste sábado (8), às 9h, na Via Chico Mendes, em Rio Branco.