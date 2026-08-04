04/08/2026
ContilNet Notícias Logo
04/08/2026
ContilPop
Thais Carla planeja cirurgias reparadoras pós-100 kg; veja cuidados
Edson Gomes evolui bem e deve deixar a semi-UTI nesta terça (4/8)
Bianca Andrade é criticada por fala sobre mãe do 2º filho de Fred
Morre Mary Rivera, a vovó Lola de Homem-Aranha, aos 82 anos
Virginia Fonseca celebra alta médica de Maria Alice e Maria Flor
MC Cabelinho e Vinicius Neri detalham rotina para cenas de luta
Neymar Pai diz que Davi Lucca não tem vida garantida e gera debate
Apoiada por fãs, Duda Menegheti desabafa sobre recaída da depressão
Saiba quem é Marco Furlan, ator preso em flagrante por suspeita de estupro
Mãe de Gabriel Ganley revela homenagem com brinco do filho

Stand da Sem Fronteiras vira ponto de encontro e se destaca na Expoacre

Após conquistar o título de Stand Mais Bonito da Expoacre 2025, a empresa voltou ainda mais inovadora

Por Redação ContilNetAtualizado
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Stand da Sem Fronteiras vira ponto de encontro e se destaca na Expoacre

A Expoacre 2026 chegou ao quarto dia e quem passa pela maior feira agropecuária, de negócios e entretenimento do Acre encontra no estande da Sem Fronteiras um dos espaços mais movimentados e tecnológicos desta edição.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Depois de conquistar o título de Stand Mais Bonito da Expoacre 2025, a empresa voltou ainda mais inovadora, oferecendo ao público experiências que unem tecnologia, entretenimento e conexão em um só lugar.

Entre os destaques estão o cachorro robô, que chama a atenção pela interação com os visitantes, e o simulador de Fórmula 1, uma das grandes novidades da feira. A atração coloca o público na posição de piloto, proporcionando uma experiência imersiva que tem formado filas e despertado a curiosidade de crianças e adultos.

LEIA TAMBÉM: Sem Fronteiras: internet 100% acreana atende 24 horas sem uso de robôs

Mais do que apresentar seus serviços, a Sem Fronteiras preparou um ambiente pensado para aproximar a tecnologia das pessoas de forma leve, interativa e divertida, transformando o estande em um verdadeiro ponto de encontro dentro da Expoacre.

Para quem ainda não visitou, fica o convite: passe pelo estande da Sem Fronteiras, conheça as atrações, experimente o simulador de Fórmula 1, interaja com o cachorro robô e descubra por que a empresa segue sendo referência em inovação, qualidade e conectividade no Acre.

A Expoacre continua, e a Sem Fronteiras espera por você para viver uma experiência em que tecnologia e entretenimento caminham juntos.

VEJA IMAGENS:

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.