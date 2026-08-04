Após conquistar o título de Stand Mais Bonito da Expoacre 2025, a empresa voltou ainda mais inovadora

A Expoacre 2026 chegou ao quarto dia e quem passa pela maior feira agropecuária, de negócios e entretenimento do Acre encontra no estande da Sem Fronteiras um dos espaços mais movimentados e tecnológicos desta edição.

Depois de conquistar o título de Stand Mais Bonito da Expoacre 2025, a empresa voltou ainda mais inovadora, oferecendo ao público experiências que unem tecnologia, entretenimento e conexão em um só lugar.

Entre os destaques estão o cachorro robô, que chama a atenção pela interação com os visitantes, e o simulador de Fórmula 1, uma das grandes novidades da feira. A atração coloca o público na posição de piloto, proporcionando uma experiência imersiva que tem formado filas e despertado a curiosidade de crianças e adultos.

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Mais do que apresentar seus serviços, a Sem Fronteiras preparou um ambiente pensado para aproximar a tecnologia das pessoas de forma leve, interativa e divertida, transformando o estande em um verdadeiro ponto de encontro dentro da Expoacre.

Para quem ainda não visitou, fica o convite: passe pelo estande da Sem Fronteiras, conheça as atrações, experimente o simulador de Fórmula 1, interaja com o cachorro robô e descubra por que a empresa segue sendo referência em inovação, qualidade e conectividade no Acre.

A Expoacre continua, e a Sem Fronteiras espera por você para viver uma experiência em que tecnologia e entretenimento caminham juntos.

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