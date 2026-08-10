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Debates entre candidatos ao governo do Acre já têm data para acontecer

Duas emissoras já preparam confrontos; primeiro encontro está marcado para o dia 29

Por Sávio Buriti, ContilNetAtualizado
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Debates entre candidatos ao governo do Acre já têm data para acontecer
Ainda não está definido, porém, se os seis candidatos que devem disputar o cargo estarão juntos no primeiro debate. /Imagem ilustrativa

Os eleitores acreanos terão a oportunidade de acompanhar confrontos diretos entre os candidatos ao governo do estado durante a campanha eleitoral deste ano. Duas emissoras de televisão já trabalham na realização de debates, com um deles marcado para ocorrer no fim de setembro.

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O primeiro encontro confirmado será promovido pela Rede Amazônica Acre no dia 29 de setembro. A emissora também já reservou uma segunda data, 22 de outubro, caso a disputa pelo governo chegue ao segundo turno.

LEIA TAMBÉM: Eleições 2026 entram na fase dos debates a partir deste domingo

Ainda não está definido, porém, se os seis candidatos que devem disputar o cargo estarão juntos no primeiro debate. A emissora analisa a possibilidade de restringir o encontro aos quatro nomes mais bem posicionados nas pesquisas eleitorais.

A definição dos participantes deve ocorrer após o encerramento do prazo para registro das candidaturas, marcado para 15 de agosto. Com os registros formalizados, será possível confirmar oficialmente quem estará na disputa pelo Palácio Rio Branco.

A Rede Amazônica também pretende promover um debate específico entre os candidatos ao Senado, mas ainda não divulgou quando o encontro será realizado.

Outra emissora que prepara um confronto é a TV Gazeta, afiliada à Record TV. Representantes dos partidos devem participar de uma reunião nesta semana para definir a data e os detalhes do programa.

A proposta da emissora prevê um debate de aproximadamente duas horas, dividido em quatro blocos. O formato dará espaço para os próprios candidatos fazerem perguntas uns aos outros, com direito a respostas, réplicas e tréplicas.

Também haverá participação de um jornalista na condução do segundo bloco, responsável por apresentar perguntas aos concorrentes. O encerramento ficará reservado para uma última rodada de confronto e para as considerações finais de cada candidato.

Além dos debates, as emissoras avaliam realizar entrevistas individuais com os postulantes ao governo durante o período eleitoral.

No calendário nacional, o primeiro debate entre os candidatos à Presidência está previsto para 23 de agosto, em um pool formado por Band, TV Cultura, TV Gazeta e Jovem Pan. A definição dos participantes também dependerá do registro oficial das candidaturas e dos critérios estabelecidos pelas emissoras. As informações sobre os encontros foram divulgadas pelo Acrenews, com base em informações do jornal A Tribuna.

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