A realização do curso foi inspirada no sucesso alcançado pela oficina promovida durante a Expoacre de 2025

Senar oferece curso de corte de carnes/Foto: Ascom

O SENAR – Acre realizou, neste sábado (1º de agosto), o curso de Cortes em Carnes, na Casa do Produtor, durante a Expoacre 2026. Ministrada pelos especialistas Marina Marie e João Paulo, a capacitação reuniu dez participantes em uma programação teórica e prática voltada ao aperfeiçoamento das técnicas de corte, à segurança no trabalho e à higiene dos alimentos.

A realização do curso foi inspirada no sucesso alcançado pela oficina promovida durante a Expoacre de 2025, na estrutura da Carreta Agro pelo Brasil. A grande participação do público naquela edição, somada à procura registrada ao longo do ano, demonstrou o interesse por capacitações na área.

Segundo a gerente técnica do SENAR – AC, Márcia Cristina Freire, a demanda superou as expectativas da instituição. “A procura por essa ação foi muito alta e continuou crescendo ao longo do ano. Nesta turma, contamos com dez acadêmicos de Engenharia Agronômica, que também são filhos de produtores rurais. Para nós, do SENAR – AC, é uma honra proporcionar esse tipo de atividade ao nosso público”, afirmou.

Durante o curso, que também certifica os participantes com documento oficial da instituição, foram mostradas técnicas que vão além dos cortes encontrados tradicionalmente nos açougues. Para o especialista João Paulo, esse conhecimento representa um diferencial importante para quem busca novas oportunidades profissionais. “Quando a pessoa inclui essa especialidade em seu currículo, as possibilidades de atuação mudam. É uma qualificação que pode abrir portas para quem participa da oferta do SENAR – AC”, destacou.

Marina Marie ressaltou que a capacitação também está relacionada ao potencial da pecuária de corte no estado. “O Acre possui um enorme potencial nessa área, e o curso auxilia os participantes a produzirem um material de qualidade, sempre considerando aspectos fundamentais, como segurança no trabalho e higiene dos alimentos”, explicou.

Entre os participantes estava Laissa Santos, que considerou a capacitação uma oportunidade diferenciada, especialmente diante da grande procura pelas vagas. “Foi muito interessante participar de uma ação inteiramente gratuita. Espero aplicar futuramente o que aprendi aqui na minha área profissional”, relatou.

Thiago Alves participou do curso pela segunda vez e aproveitou a nova experiência para aprofundar os conhecimentos adquiridos. “Sempre tento absorver o máximo de informações sobre os cortes, aprendendo como agregar valor ao produto e como avaliá-los no dia a dia”, contou.

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Conteúdo Original / Fonte: Ascom