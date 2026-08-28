Família pede que a campanha também seja compartilhada para alcançar mais pessoas. — Foto: Reprodução

A família da acreana Karol Yoko, que morreu na recentemente na Espanha, continua mobilizada para conseguir trazer o corpo para o Acre. O translado internacional está estimado em R$ 79 mil, valor que, segundo os familiares, está fora das condições financeiras da família.

A irmã de Karol, Gesica Holanda, gravou um vídeo para pedir ajuda e reforçou que qualquer contribuição pode fazer diferença para que a família consiga reunir o valor necessário.

“Não importa o valor, a quantia: R$ 0,10, R$ 1, R$ 0,50… que, de pouquinho em pouquinho, a gente consegue chegar a esse valor”, pediu.

Karol morava na Espanha e, segundo informações divulgadas pela família, morreu após sofrer um infarto. Desde então, os familiares iniciaram a campanha “Juntos pela Karol” para arrecadar recursos e viabilizar o traslado do corpo para o Brasil.

O alto custo do procedimento fez com que a família recorresse à mobilização de amigos, conhecidos e pessoas que possam contribuir com a campanha.

“Porque a gente não está com condições de trazer o corpo, porque é muito caro, né? São R$ 79 mil. Então, a gente não tem esse dinheiro”, explicou Gesica.

Além da dificuldade financeira, a família enfrenta um prazo para conseguir reunir a quantia. Conforme informado na campanha, caso o dinheiro não seja arrecadado a tempo, Karol poderá ser sepultado na Espanha.

Emocionada, a irmã reforçou o pedido para que a população ajude dentro das próprias possibilidades. “Venho aqui, encarecidamente, pedir a ajuda de cada um. Que Deus toque no coração de cada um que possa vir ajudar nós”, disse.

Como ajudar

As doações podem ser realizadas por meio da chave Pix 68999760753, em nome de Gecica Holanda, irmã de Karol.

A família pede que a campanha também seja compartilhada para alcançar mais pessoas e aumentar as chances de conseguir reunir os quase R$ 80 mil necessários para o translado.