Acreana morre na Espanha e família faz campanha para translado do corpo

Doações podem ser feitas por meio da chave Pix 68999760753, em nome de Gecica Holanda, irmã de Karol

Doações podem ser feitas por meio da chave Pix 68999760753, em nome de Gecica Holanda, irmã de Karol/Foto: reprodução

Familiares da acreana Karol Yoko iniciaram a campanha “Juntos pela Karol” para arrecadar recursos destinados ao translado do corpo da Espanha para o Brasil.

Karol morava no país europeu e, segundo informações divulgadas pela família, morreu após sofrer um infarto.

Com os custos elevados para realizar o translado internacional, os familiares afirmam não ter condições financeiras de arcar sozinhos com todas as despesas e, por isso, recorreram a uma mobilização para conseguir trazer o corpo ao país.

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A família também enfrenta um prazo curto para reunir o valor necessário. Conforme informado na campanha, caso os recursos não sejam arrecadados a tempo, Karol deverá ser sepultada na Espanha.

As doações podem ser feitas por meio da chave Pix 68999760753, em nome de Gecica Holanda, irmã de Karol.

A campanha segue mobilizando familiares, amigos e outras pessoas que possam contribuir para que o corpo da acreana seja trazido ao Brasil e a família consiga realizar a despedida.