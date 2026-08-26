Acreana morre na Espanha e família faz campanha para translado do corpo

Familiares da acreana Karol Yoko iniciaram a campanha “Juntos pela Karol” para arrecadar recursos destinados ao translado do corpo da Espanha para o Brasil.
Karol morava no país europeu e, segundo informações divulgadas pela família, morreu após sofrer um infarto.
Com os custos elevados para realizar o translado internacional, os familiares afirmam não ter condições financeiras de arcar sozinhos com todas as despesas e, por isso, recorreram a uma mobilização para conseguir trazer o corpo ao país.
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A família também enfrenta um prazo curto para reunir o valor necessário. Conforme informado na campanha, caso os recursos não sejam arrecadados a tempo, Karol deverá ser sepultada na Espanha.
As doações podem ser feitas por meio da chave Pix 68999760753, em nome de Gecica Holanda, irmã de Karol.
A campanha segue mobilizando familiares, amigos e outras pessoas que possam contribuir para que o corpo da acreana seja trazido ao Brasil e a família consiga realizar a despedida.