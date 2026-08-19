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Gladson realiza bandeiraço no Centro de Rio Branco: “Rumo à vitória”

Candidato afirmou que pretende levar propostas e ampliar apoio nas ruas

Por Sávio Buriti, ContilNetAtualizado
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Gladson realiza bandeiraço no Centro de Rio Branco: “Rumo à vitória”
Gladson reforçou o número de campanha, 111, e pediu que os eleitores levem o número “no coração”./Foto: reprodução

O ex-governador do Acre e candidato ao Senado, Gladson Camelí, publicou um vídeo nas redes sociais nesta quarta-feira (19) mostrando uma agenda de campanha no Terminal Urbano de Rio Branco.

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Nas imagens, o candidato aparece conversando com passageiros e trabalhadores nas proximidades do terminal, em busca de diálogo direto com os eleitores. Na publicação, Gladson afirmou que a campanha já começou e destacou a intenção de percorrer as ruas da capital para apresentar propostas e pedir votos.

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“Pé no chão, conversando com pessoas, dialogando, pedindo o seu voto”, disse.

Durante o vídeo, o candidato também afirmou que pretende ampliar o apoio à candidatura e construir, junto à população, propostas para o futuro do estado.

Ao final da gravação, Gladson reforçou o número de campanha, 111, e pediu que os eleitores levem o número “no coração”.

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