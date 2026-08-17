Na disputa por uma das vagas, Gladson concorre com o número 111

Na disputa por uma das vagas, Gladson concorre com o número 111/Foto: reprodução

Com o início da campanha eleitoral, candidatos ao Governo do Acre, Senado e demais cargos eletivos começam a intensificar as ações em busca do voto dos acreanos. Nesta segunda-feira (17), o ex-governador Gladson Camelí divulgou nas redes sociais o jingle oficial que será utilizado durante sua campanha ao Senado nas eleições de 2026.

Na disputa por uma das vagas, Gladson concorre com o número 111. A música apresentada aos eleitores passa a integrar o material de divulgação da candidatura e deve acompanhar os atos de campanha ao longo do período eleitoral.

Ao compartilhar o jingle, o ex-governador afirmou que a música representa sua trajetória e a forma como pretende conduzir a campanha.

“Nosso jingle está lindo demais. Representa bem tudo que já vivemos até aqui, com humildade, pé no chão e muito amor”, escreveu Gladson nas redes sociais.

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A divulgação ocorre no início da corrida eleitoral, período em que candidatos passam a ampliar a presença nas ruas e nas redes sociais com a apresentação de materiais e estratégias voltadas à campanha.