Sorteio e o rateio dos valores foram realizados no dia 12 de agosto

Nota Premiada Acreana/Foto: Reprodução

A Secretaria de Estado da Fazenda do Acre (Sefaz) divulgou, na edição desta quinta-feira (20) do Diário Oficial do Estado (DOE), o resultado do 22º sorteio do Programa Nota Premiada Acreana. A rodada corresponde ao mês de julho de 2026.

O sorteio e o rateio dos valores foram realizados no dia 12 de agosto e contemplaram tanto pessoas físicas quanto entidades sociais sem fins lucrativos cadastradas no programa.

A relação dos ganhadores foi oficializada por meio de portaria assinada no dia 18 de agosto. O documento também apresenta a distribuição dos valores destinados ao rateio entre as entidades beneficiadas, conforme as regras estabelecidas pelo programa.

Além da lista de contemplados, os participantes podem consultar os números dos bilhetes sorteados diretamente no Portal da Nota Premiada Acreana.

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A portaria com o resultado do 22º sorteio entrou em vigor nesta quinta-feira (20), com a publicação no Diário Oficial do Estado.

Confira os selecionados:

Nota Premiada Acreana