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Inscrições para estágio no MPAC abrem nesta quarta; veja como participar

Além das vagas disponíveis para contratação, o processo seletivo formará cadastro de reserva

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Inscrições para estágio no MPAC abrem nesta quarta; veja como participar
Além das vagas disponíveis para contratação, o processo seletivo formará cadastro de reserva/Foto: reprodução

As inscrições para o processo seletivo de estagiários de nível superior do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), começam nesta quarta-feira (26). Ao todo, estão disponíveis 40 vagas, além da formação de cadastro de reserva para diferentes áreas de graduação.

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Os interessados poderão se inscrever até o dia 14 de setembro. O procedimento será realizado pela internet, por meio de formulário disponibilizado na página do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf).

A seleção contempla estudantes de diferentes áreas de formação. Há oportunidades para os cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biologia, Ciências Contábeis, Contabilidade, Economia, Direito, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Engenharia Florestal e Fisioterapia.

Também podem participar estudantes de Jornalismo, Comunicação Social, Publicidade, Psicologia, Química, Saúde Coletiva, Serviço Social e Tecnologia da Informação.

LEIA TAMBÉM: MPAC abre vagas de estágio para diversas áreas; confira

Além das vagas disponíveis para contratação, o processo seletivo formará cadastro de reserva para futuras oportunidades durante o período de validade da seleção.

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