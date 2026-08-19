Em 2024, apenas 25,1% da água consumida no Acre recebia tratamento

Piloto de drone filma esgoto sendo despejado no Rio Acre/Foto: Marcio Garcia

O Instituto Trata Brasil divulgou, na última terça-feira (11), o estudo “Benefícios Econômicos da Expansão do Saneamento no Acre”, que aponta que cerca de 57,1 milhões de litros de água contaminada por esgoto residencial foram despejados diariamente sem tratamento ao longo de 2024.

Nesta quarta-feira (19), o piloto de drone, Marcio Garcia, registrou imagens que mostram esgoto sendo despejado no Rio Acre, no Centro de Rio Branco, e divulgou o vídeo em seu perfil no Instagram.

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Ao longo de todo o ano, o volume de esgoto residencial não tratado que chegou às bacias hidrográficas acreanas foi estimado em 20,8 milhões de metros cúbicos. Na média por morador, foram 64,8 litros despejados por dia.

O alto volume está relacionado à baixa cobertura dos serviços de saneamento no estado. Em 2024, apenas 25,1% da água consumida no Acre recebia tratamento antes de retornar ao meio ambiente. Dessa forma, 74,9% do volume era devolvido à natureza sem passar pelo processo.