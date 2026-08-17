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Acre despeja 57 milhões de litros de esgoto por dia sem tratamento

Falta de acesso à coleta de esgoto também atingia grande parte da população acreana

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Acre despeja 57 milhões de litros de esgoto por dia sem tratamento
Esgoto descartado no Rio Acre, na capital acreana/ Foto: Val Fernandes

Cerca de 57,1 milhões de litros de água contaminada por esgoto residencial foram despejados diariamente sem tratamento ao longo de 2024. O dado faz parte do estudo “Benefícios Econômicos da Expansão do Saneamento no Acre”, divulgado pelo Instituto Trata Brasil na última terça-feira (11).

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Ao longo de todo o ano, o volume de esgoto residencial não tratado que chegou às bacias hidrográficas acreanas foi estimado em 20,8 milhões de metros cúbicos. Na média por morador, foram 64,8 litros despejados por dia.

O alto volume está relacionado à baixa cobertura dos serviços de saneamento no estado. Em 2024, apenas 25,1% da água consumida no Acre recebia tratamento antes de retornar ao meio ambiente. Dessa forma, 74,9% do volume era devolvido à natureza sem passar pelo processo.

Falta de acesso à coleta de esgoto também atingia grande parte da população acreana/Foto: SINISA

O percentual de tratamento no Acre também ficou abaixo do registrado nacionalmente. No mesmo período, 45,9% da água consumida no Brasil recebia tratamento antes do descarte.

A falta de acesso à coleta de esgoto também atingia grande parte da população acreana. Conforme o levantamento, 783 mil pessoas não estavam conectadas à rede geral em 2024, o equivalente a 89% da população dos 22 municípios. No Brasil, essa proporção era de 44,8%.

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Segundo o estudo, fora das áreas rurais e urbanas isoladas que utilizam soluções individuais, como fossas sépticas, a ausência de infraestrutura adequada faz com que parte dos dejetos e da água utilizada nas residências seja lançada no meio ambiente sem coleta ou tratamento, ampliando os impactos sobre as bacias hidrográficas do estado.

 

Conteúdo Original / Fonte: Instituto Trata Brasil
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