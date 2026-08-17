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Inmet emite alerta de baixa umidade para Rio Branco e mais 6 cidades

Durante o período, a umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 30%

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Inmet emite alerta de baixa umidade para Rio Branco e mais 6 cidades
Durante o período, a umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 30%/Foto: Luana Dourado/Rede Amazônica

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira (17) um alerta de baixa umidade para Rio Branco e outros seis municípios do Acre. O aviso começou às 9h05 e permanece válido até as 22h desta terça-feira (18).

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Durante o período, a umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 30%. O alerta indica baixo risco de incêndios florestais e de impactos à saúde provocados pelo tempo seco.

Além da capital acreana, o aviso alcança os municípios de Porto Acre, Acrelândia, Plácido de Castro, Capixaba, Senador Guiomard e Bujari.

LEIA ´TAMBÉM: Rio Branco é a 2ª cidade com ar mais poluído do Brasil nesta segunda-feira

Com a queda da umidade, o Inmet orienta a população a aumentar o consumo de líquidos e evitar atividades que exijam grande esforço físico durante os horários mais secos. A recomendação também é reduzir a exposição direta ao sol nos períodos mais quentes do dia.

Durante o período, a umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 30%/Foto: reprodução

Em caso de necessidade, informações e orientações podem ser solicitadas à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.

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