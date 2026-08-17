Rio Branco é a 2ª cidade com ar mais poluído do Brasil nesta segunda-feira

Diante desse cenário, a recomendação é de atenção principalmente para os grupos sensíveis

Diante desse cenário, a recomendação é de atenção principalmente para os grupos sensíveis — Foto: ContilNet

Rio Branco apareceu como a segunda cidade com o ar mais poluído do Brasil na manhã desta segunda-feira (17), segundo o ranking em tempo real da plataforma IQAir, que acompanha a qualidade do ar em diferentes localidades.

Por volta das 9h, o Índice de Qualidade do Ar na capital acreana estava em 63, nível classificado como “moderado”. A concentração de partículas finas PM2.5, um dos principais indicadores utilizados para medir a poluição atmosférica, chegava a 15,5 microgramas por metro cúbico (µg/m³).

Segundo os dados apresentados pela plataforma, essa concentração de PM2.5 correspondia a cerca de 3,3 vezes o valor da diretriz anual adotada pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

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Diante desse cenário, a recomendação é de atenção principalmente para os grupos sensíveis. A IQAir orienta que essas pessoas reduzam exercícios ao ar livre e utilizem máscara quando permanecerem em ambientes externos. A plataforma também recomenda manter as janelas fechadas para diminuir a entrada de ar poluído e, quando disponível, utilizar purificador de ar em ambientes internos.