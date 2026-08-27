27/08/2026
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INSS abre mais de 50 vagas para avaliações sociais no Acre

Atendimentos serão realizados nas Agências da Previdência Social de Rio Branco e Cruzeiro do Sul

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Fila de espera do INSS cai para 1,2 milhão de requerimentos
Atendimentos serão realizados nas Agências da Previdência Social de Rio Branco e Cruzeiro do Sul/Foto: reprodução

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Ministério da Previdência Social (MPS) vão disponibilizar 55 vagas para avaliações sociais no Acre neste fim de semana, dias 29 e 30 de agosto.

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Os atendimentos serão realizados nas Agências da Previdência Social (APS) de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. A maior parte das vagas está concentrada no interior: Cruzeiro do Sul terá 40 oportunidades, enquanto a unidade Rio Branco Centro contará com 15 vagas.

A iniciativa faz parte de uma mobilização nacional que disponibilizará cerca de 25 mil vagas em Agências da Previdência Social de diferentes regiões do país.

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Em todo o Brasil, o mutirão contará com avaliações sociais e perícias médicas. As perícias serão realizadas em unidades de 17 estados, enquanto as avaliações sociais estarão disponíveis em 19 estados.

Para conseguir atendimento durante o mutirão, é necessário realizar o agendamento antecipadamente. O procedimento pode ser feito pelo site ou aplicativo Meu INSS ou pela Central Telefônica 135.

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