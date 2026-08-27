Vídeo mostra colisão entre carro e carreta que matou cinco pessoas na BR-364

Acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (27), na BR-364, em Rondônia

O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (27) e deixou cinco pessoas mortas./ Foto: reprodução

Um vídeo registrado por uma câmera de segurança mostra o momento em que uma Fiat Toro e uma carreta se envolvem em uma forte colisão na BR-364, em Ouro Preto do Oeste, em Rondônia. O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (27) e deixou cinco pessoas mortas.

Nas imagens, é possível ver o instante em que os dois veículos colidem. Com a força do impacto, a Fiat Toro ficou completamente destruída.

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O veículo pertencia à Secretaria Municipal de Saúde de Governador Jorge Teixeira e transportava cinco pessoas que seguiam para Ji-Paraná, segundo informações divulgadas pelo Jornal Rondônia.

Quatro ocupantes morreram ainda no local do acidente. A quinta vítima, identificada como Luciene Shiolin, de 33 anos, chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Ouro Preto do Oeste, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

As vítimas foram identificadas como Aparecido Tristão da Silva, condutor da Fiat Toro; Sidneia Cardoso de Souza; Valdete Souza Rocha, de 49 anos; Admir Sevada Estiorlin, de 58 anos; e Luciene Shiolin, de 33 anos. As circunstâncias que provocaram a colisão não foram informadas.