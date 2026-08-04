Irmãos com doença rara arrecadam primeiro milhão em campanha solidária

Apesar da conquista, a mãe ressaltou que a campanha ainda está longe de atingir a meta estabelecida./Foto: Cedida

A campanha solidária em prol dos irmãos Pedro e Tiago atingiu um marco importante nesta terça-feira (4). A mãe dos meninos, Fabiula Albuquerque Fleming, usou as redes sociais para anunciar que a mobilização já arrecadou mais de R$ 1 milhão, valor considerado por ela um símbolo da esperança e da solidariedade de milhares de pessoas.

Em uma publicação, Fabiula comemorou a conquista e agradeceu a todos que contribuíram com a campanha, destacando que o resultado vai muito além dos números.

“Hoje vivemos um marco que enche nossos corações de esperança. Chegamos ao primeiro milhão da campanha do Pedro e do Tiago. Esse valor representa muito mais do que números: representa vidas sendo alcançadas, pessoas acreditando e um milagre sendo construído”, escreveu.

Apesar da conquista, a mãe ressaltou que a campanha ainda está longe de atingir a meta estabelecida. A família busca arrecadar R$ 5,2 milhões, valor necessário para que Pedro e Tiago possam ter acesso a um estudo clínico de terapia gênica. Na publicação, Fabiula reforçou o pedido para que a mobilização continue.

“Ainda não chegamos ao destino, mas agora já estamos mais perto da oportunidade de levar o Pedro e o Tiago ao estudo clínico de terapia gênica. Continue fazendo parte do nosso milagre”, publicou.

Desde o lançamento da campanha, a família vem mobilizando a população por meio das redes sociais e de ações solidárias para arrecadar os recursos necessários. A marca de R$ 1 milhão representa um avanço significativo, mas ainda restam cerca de R$ 4,2 milhões para que a meta seja alcançada e os irmãos possam seguir em busca da oportunidade de participar do tratamento.

Os irmão foram diagnosticadas com Distrofia Muscular de Cinturas (LGMDC2C), uma doença genética rara e progressiva. A família precisa arrecadar R$ 5,2 milhões para viabilizar a participação dos dois em um estudo clínico internacional, considerado uma esperança de tratamento e de melhora da qualidade de vida.

Quem desejar contribuir com a campanha pode fazer uma doação por meio da chave Pix: milagrepedroetiti@gmail.com.