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No Acre, adolescente desaparecida é encontrada após enviar localização à família

O desaparecimento da estudante mobilizou familiares, amigos e forças de segurança

Por José Halif, ContilNet
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No Acre, adolescente desaparecida é encontrada após enviar localização à família
A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do desaparecimento | Foto: ContilNet

Uma adolescente de 13 anos que estava desaparecida desde a manhã de segunda-feira (3), foi localizada nesta terça-feira (4), no bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul. O reencontro aconteceu após a jovem conseguir compartilhar sua localização em tempo real com os familiares.

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Segundo a família, ela foi encontrada apresentando sinais de desorientação e afirmou não se recordar do que aconteceu durante o período em que permaneceu desaparecida.

Após ser localizada, a adolescente foi encaminhada à Delegacia-Geral de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde passou pelos procedimentos de praxe. Ela também foi submetida a exame de corpo de delito, que deverá auxiliar na avaliação de seu estado de saúde e nas investigações.

O desaparecimento da estudante mobilizou familiares, amigos e forças de segurança. Ela havia sido vista pela última vez por volta das 6h40 de segunda-feira, quando saiu de casa, no bairro Telégrafo, com destino à Escola Antônio de Barros Freire. De acordo com a família, a adolescente não chegou à unidade de ensino, o que motivou o registro do desaparecimento e uma ampla divulgação do caso nas redes sociais e na imprensa.

A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do desaparecimento e aguarda o resultado dos exames periciais, além do depoimento formal da adolescente, para esclarecer o que ocorreu durante o período em que ela esteve desaparecida.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet
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