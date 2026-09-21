23/09/2026
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Morre José Geraldo da Silva, pai da jornalista e advogada Marcela Jansen

Velório teve início às 19 horas do domingo (19)

Por Anne Nascimento, ContilNet
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Morre José Geraldo da Silva, pai da jornalista e advogada Marcela Jansen

A morte trouxe uma onda de solidariedade à jornalista. Nas redes, amigos e colegas de profissão emitiram notas de pesar após notícia do falecimento de José Geraldo.

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Uma das notas foi publicada pelo candidado ao governo, Thor Dantas, que lamentou a perda.

“Recebi com profundo pesar a notícia do falecimento do senhor José Geraldo da Silva, pai da minha amiga e jornalista Marcela Jansen.”

Ao prestar solidariedade à jornalista e aos demais familiares, Thor também desejou força para o momento de despedida.

“Neste momento de dor, deixo meu abraço solidário à Marcela, aos familiares e amigos. Que Deus conforte o coração de todos e conceda força para enfrentarem esta despedida.”

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