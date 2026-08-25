Morre Marcos Luiz de Arruda, comunicador e precursor do Acre Cap Legal

Marcos estava em tratamento no estado de Goiás e seguia viagem de volta ao Acre na manhã de terça

Marcos Luiz deixa familiares, amigos e pessoas que acompanharam sua trajetória no Acre consternados./ Foto: cedida

Marcos Luiz de Arruda morreu nesta terça-feira (25), após passar mal no aeroporto de Brasília, enquanto retornava para Rio Branco. Ele estava em tratamento no estado de Goiás e seguia viagem de volta ao Acre na manhã de hoje.

Segundo informações, Marcos estava feliz por retornar à cidade onde construiu sua história e um importante legado. Morador do Acre desde 2011, ele se tornou uma figura bastante conhecida e querida, especialmente por sua atuação como comunicador e por ter sido precursor do Acre Cap Legal.

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Ao longo dos anos, Marcos Luiz de Arruda construiu fortes laços com o estado e, conforme pessoas próximas, tinha grande carinho por Rio Branco, cidade onde gostava de morar e trabalhar.

Apesar da ligação construída com o Acre, a família decidiu que o velório e o sepultamento serão realizados em Anápolis, em Goiás, no mesmo local onde seus pais foram velados.

Marcos Luiz deixa familiares, amigos e pessoas que acompanharam sua trajetória no Acre consternados. Seu trabalho e sua contribuição para a comunicação e para projetos desenvolvidos no estado deixam um legado construído ao longo de mais de uma década.