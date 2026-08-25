Morre em Rio Branco a servidora da Saúde de Sena, Cláudia Tânia Pacheco

A notícia do falecimento provocou comoção entre familiares, amigos e colegas de trabalho

A cidade de Sena Madureira recebeu com tristeza a notícia da morte de Cláudia Tânia Pacheco, servidora de carreira do Hospital João Câncio Fernandes. Ela faleceu na manhã desta terça-feira (25), em Rio Branco.

Cláudia construiu uma trajetória profissional marcada pela dedicação ao serviço público de saúde. Durante anos, integrou a equipe do Hospital João Câncio Fernandes, onde desempenhou suas funções e acompanhou de perto a rotina da unidade hospitalar.

A notícia do falecimento provocou comoção entre familiares, amigos e colegas de trabalho, que lamentaram a perda e destacaram a importância da servidora para o hospital e para a comunidade local.

Ao longo de sua vida profissional, Cláudia manteve uma relação estreita com o Hospital João Câncio Fernandes e deixa, entre familiares e companheiros de trabalho, lembranças de sua passagem pela unidade.

Neste momento de despedida, familiares e amigos recebem manifestações de pesar, carinho e solidariedade pela perda de Cláudia Tânia Pacheco.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet