Também foram apresentados dados da pesquisa Data Control, na qual Mailza aparece com 40,4% das intenções de voto. — Foto: Reprodução/Assessoria

Candidata à reeleição, Mailza reuniu prefeitos e vice-prefeitos de 15 municípios acreanos, neste sábado (19), em Rio Branco, para acertar os próximos passos da campanha e ampliar a presença dos aliados nas ruas. A conversa com os 13 prefeitos e dois vices teve como foco a organização de agendas conjuntas e a mobilização nos municípios nesta reta final.

Durante a reunião, foram apresentados os cenários de cada município e discutidas as demandas locais, a organização das próximas agendas e a mobilização das lideranças. Mailza destacou a importância da participação dos prefeitos para manter a campanha próxima das comunidades e das diferentes realidades do Acre.

“É muito importante estarmos juntos neste momento. Cada município tem sua realidade, suas necessidades e suas prioridades, e os prefeitos são fundamentais para nos ajudar a compreender o que acontece em cada comunidade. Essa presença, esse diálogo e essa parceria nos fortalecem para seguirmos avançando”, afirmou.

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A candidata defendeu organização e diálogo permanente com os aliados para ampliar a presença nos municípios. “Queremos manter esse diálogo organizado com cada prefeito, ouvir as demandas e transformar essa escuta em encaminhamentos. A união dos municípios e das nossas lideranças é essencial neste momento”, destacou.

O prefeito de Mâncio Lima, Zé Luiz, ressaltou a parceria com o governo e o compromisso com a mobilização. “Estamos aqui para somar, apresentar as necessidades do nosso município e fortalecer essa parceria em favor da nossa gente. A união dos prefeitos e das lideranças é muito importante neste momento”, disse.

Também foram apresentados dados da pesquisa Data Control, na qual Mailza aparece com 40,4% das intenções de voto, contra 26,1% de Alan Rick, uma diferença de 14,3 pontos percentuais. Segundo a coordenação da campanha, a candidatura conta com o apoio de 16 dos 22 prefeitos acreanos e de 20 dos 24 deputados estaduais.

Participaram os prefeitos Graia, de Acrelândia; João Edvaldo, o Padeiro, de Bujari; Naudo Ribeiro, de Jordão; Zé Luiz, de Mâncio Lima; Toscano Veloso, de Manoel Urbano; Valdélio Furtado, de Marechal Thaumaturgo; Camilo da Silva, de Plácido de Castro; Máximo Costa, de Porto Acre; César Andrade, de Porto Walter; Salatiel Magalhães, de Rodrigues Alves; Elvis Dany, de Sena Madureira; Rodrigo Damasceno, de Tarauacá; e Maxsuel Maia, de Xapuri. Também estiveram presentes a vice-prefeita de Cruzeiro do Sul, Delcimar, e o vice-prefeito de Santa Rosa do Purus, Valdir Kaxinawa.

Os gestores receberam kits com materiais de campanha para distribuição nos municípios. Ao final do encontro, Mailza foi presenteada por Zé Luiz com produtos regionais de Mâncio Lima.

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