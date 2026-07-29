Suspeito viajava em um táxi quando foi abordado por investigadores e acabou preso em flagrante

A fiscalização ocorreu enquanto equipes investigavam crimes ligados ao tráfico de drogas e ao furto de motocicletas no município. /Foto: PCAC

A atuação da Polícia Civil do Acre resultou na prisão de um jovem de 21 anos e na apreensão de 80 munições de fuzil durante uma operação realizada na tarde de terça-feira (28), em Xapuri. A fiscalização ocorreu enquanto equipes investigavam crimes ligados ao tráfico de drogas e ao furto de motocicletas no município.

A prisão aconteceu depois que os investigadores decidiram abordar um táxi que acabava de chegar à cidade. Durante a inspeção nos ocupantes do veículo, os agentes encontraram com um dos passageiros dezenas de munições de calibre restrito, compatíveis, segundo a polícia, com armamento do tipo fuzil 7,62.

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O material estava em posse de L.M. de L., de 21 anos. Embora seja natural de Xapuri, ele mora atualmente em Brasiléia, cidade localizada na faixa de fronteira com a Bolívia.

Após o flagrante, o suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Xapuri, onde foi autuado e permaneceu à disposição das autoridades para os procedimentos previstos em lei.

A ação foi coordenada pelo delegado Luccas Vianna e integra uma série de operações desenvolvidas pela Polícia Civil para intensificar o combate às organizações criminosas e reduzir a circulação de armamentos e outros materiais ilícitos na região do Alto Acre.