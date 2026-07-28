Marcelo Ferreira dos Santos, de 45 anos, foi vítima de homicídio e apresentava ferimentos na cabeça, segundo a perícia

Marcelo foi vítima de homicídio e apresentava pelo menos três lesões na cabeça | Foto: Reprodução

O homem encontrado sem vida em um córrego na região do Habitasa Brasil, na Vila Betel, às margens da Estrada do Calafate, em Rio Branco, foi identificado pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) na noite desta segunda-feira (27). A vítima é Marcelo Ferreira dos Santos, de 45 anos.

De acordo com as informações preliminares da perícia, Marcelo foi vítima de homicídio e apresentava pelo menos três lesões na cabeça, provocadas por um pedaço de madeira, objeto que teria sido utilizado durante a agressão.

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O corpo foi localizado ainda pela manhã, após uma moradora da região avistar a vítima próxima ao córrego e acionar as forças de segurança. A área foi isolada para o trabalho da perícia e os procedimentos de remoção do corpo.

As primeiras diligências realizadas pela equipe de Pronto Emprego da Polícia Civil apontam que Marcelo pode ter entrado em luta corporal com outra pessoa antes de ser morto. Essa hipótese faz parte das linhas de investigação e deverá ser confirmada ou descartada ao longo do inquérito.

O caso está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que busca identificar o autor do crime e esclarecer as circunstâncias e a motivação do assassinato. A previsão é que o inquérito seja concluído em até 30 dias.

Conteúdo Original / Fonte: Acre News