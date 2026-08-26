Prefeitura alerta para fake news sobre vacina/Foto: Reprodução

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), emitiu um comunicado oficial para alertar a população sobre a circulação de fake news nas redes sociais.

A mensagem falsa afirma que a vacina Pneumo 23 estaria liberada nos postos de saúde para todas as pessoas com 58 anos ou mais, o que não procede.

De acordo com a Secretaria, o imunizante não está disponível de forma livre e indiscriminada para essa faixa etária no Sistema Único de Saúde (SUS). A aplicação da vacina contra o pneumococo segue critérios específicos estabelecidos pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), que consideram a idade, as condições clínicas e a situação vacinal de cada pessoa.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta os moradores a não compartilharem conteúdos de fontes não oficiais e a verificarem a procedência das informações antes de repassá-las.

“Para se manter informado sobre vacinação, serviços e ações de saúde, a população deve acompanhar os canais oficiais da Prefeitura de Rio Branco e da Secretaria Municipal de Saúde. A gestão reforça seu compromisso com a transparência e com o acesso da população a informações oficiais, seguras e de interesse público”, diz o comunicado.

COMUNICADO OFICIAL

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, esclarece que é FALSA a informação que circula nas redes sociais afirmando que a vacina Pneumo 23 está liberada para todas as pessoas com 58 anos ou mais nos postos de saúde. A informação não procede.

A Pneumo 23 não está disponível no SUS de forma indiscriminada para esse público. A vacinação contra o pneumococo segue critérios específicos estabelecidos pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), que consideram a idade, as condições clínicas e a situação vacinal de cada pessoa.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta os moradores a não compartilharem conteúdos de fontes não oficiais e a verificarem a procedência das informações antes de repassá-las.

Para se manter informado sobre vacinação, serviços e ações de saúde, a população deve acompanhar os canais oficiais da Prefeitura de Rio Branco e da Secretaria Municipal de Saúde.

A gestão reforça seu compromisso com a transparência e com o acesso da população a informações oficiais, seguras e de interesse público.

Vacinação é assunto sério. Não compartilhe fake news.