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Programação oficial da 20ª Semana da Diversidade é divulgada; veja atrações

Semana reúne dez dias de atividades em diferentes pontos da capital

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Programação oficial da 20ª Semana da Diversidade é divulgada; veja atrações
Semana Acreana da Diversidade reúne dez dias de atividades em diferentes pontos da capital/Foto: Jardy Lopes

A 20ª Semana Acreana da Diversidade já tem programação definida. Entre os dias 4 e 13 de setembro, Rio Branco receberá uma série de atividades voltadas à cultura, educação, esporte, empreendedorismo e cidadania, além da tradicional Parada do Orgulho LGBTQIAPN+.

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Entre os destaques desta edição estão a atriz e humorista Nany People, que participa de uma palestra, e a cantora Gaby Amarantos, responsável pelo show de encerramento. A programação também contará com feira, corrida, campeonato de vôlei, seminários e atividades de qualificação profissional.

A abertura ocorre no dia 4 de setembro, com o II Seminário de Educação, Empregabilidade e Diversidade, das 7h30 às 12h, no auditório da Secretaria de Estado de Educação (SEE).

Nos dias 5 e 6, o Sesc Bosque recebe a quarta edição do Campeonato de Vôlei LGBTI+. As disputas serão realizadas das 13h às 18h no sábado e das 9h às 17h no domingo.

Nany People chega à programação no dia 8 de setembro. A artista apresentará a palestra “Orgulho também é estratégia: empreendedorismo plural em primeira pessoa”, das 19h às 22h, no auditório do Detran.

O empreendedorismo também ganha espaço nos dias 9 e 10, com atividades de letramento e qualificação destinadas a empreendedores LGBTQIAPN+. Os encontros serão realizados no Sebrae Acre, das 8h às 12h.

LEIA TAMBÉM: Semana da Diversidade celebra 20 anos no Acre com show de Gaby Amarantos e Nany People

Ainda no dia 10, às 19h, a Adufac, na Universidade Federal do Acre (Ufac), recebe o I Seminário de Juventude LGBTI+ nos Espaços de Liderança.

A partir do dia 11, a programação chega à região central de Rio Branco. Às 17h, será realizada a abertura da primeira Feira da Diversidade, acompanhada do Concurso da Realeza, na região da Praça do Palácio Rio Branco e da Rua Arlindo Porto Leal. A feira continua até o dia 13, sempre das 18h às 22h.

Outra novidade desta edição será a 1ª Corrida da Diversidade, marcada para o dia 12 de setembro, às 7h, no Complexo Esportivo Amadeu Barbosa.

Semana Acreana da Diversidade reúne dez dias de atividades em diferentes pontos da capital/Foto: reprodução

O ponto alto da programação acontece no domingo, dia 13, com a realização da 20ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ do Acre. A concentração começa às 15h, no Skate Park, com saída prevista para as 17h em direção à região do Palácio Rio Branco.

Após a parada, Gaby Amarantos sobe ao palco na Praça do Palácio Rio Branco para encerrar as comemorações. O show está previsto para começar às 19h, com programação até as 22h.

Ao completar 20 edições, a Semana Acreana da Diversidade reúne dez dias de atividades em diferentes pontos da capital, celebrando duas décadas de mobilização, visibilidade e promoção da diversidade no Acre.

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