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Semana da Diversidade celebra 20 anos no Acre com show de Gaby Amarantos e Nany People

Programação acontece de 5 a 13 de setembro

Por Redação ContilNet
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Semana da Diversidade celebra 20 anos no Acre com show de Gaby Amarantos e Nany People
Edição marca os 20 anos da semana/ Foto: Reprodução

Há 20 anos, a população LGBTQIAPN+ do Acre ocupa as ruas, os espaços públicos e os espaços de decisão para afirmar que diversidade é cidadania, é cultura, é trabalho, é geração de renda, é direito e é transformação social.

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Em 2026, essa trajetória chega à sua 20ª edição com uma programação especial da 20ª Semana Acreana da Diversidade, que será realizada de 5 a 13 de setembro, em Rio Branco, tendo como tema:

“DIVERSIDADE QUE EMPREENDE, GERA RENDA E TRANSFORMA VIDAS DE FORMA PLURAL.”

A programação é uma realização da Associação Diversidade do Acre – AHAC, que, em 2026, reúne uma ampla rede de parceiros, artistas, produtores culturais, empreendedores, instituições públicas e privadas e organizações da sociedade civil que estão se somando à construção coletiva de uma programação que celebra 20 anos de mobilização da comunidade LGBTQIAPN+ no Estado do Acre.

A 20ª Semana Acreana da Diversidade não será apenas uma celebração. Será também um espaço para reafirmar que a diversidade produz, empreende, gera renda, movimenta a cultura, ocupa espaços e transforma vidas.

A proposta deste ano é ampliar o olhar sobre a população LGBTQIAPN+, valorizando suas potencialidades, seus talentos, sua capacidade empreendedora e sua contribuição para o desenvolvimento social, cultural e econômico do Acre.

UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA

Para a realização da programação de 2026, a Associação Diversidade do Acre conta com a colaboração de diversos parceiros que compreenderam a importância histórica de celebrar duas décadas de mobilização.

Entre os parceiros estão o Governo do Estado do Acre, a Prefeitura Municipal de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil – FGB e da Secretaria Municipal de Esportes, o SEBRAE Acre, além de artistas, produtores culturais, empreendedores, instituições públicas e privadas e organizações da sociedade civil.

Cada parceiro contribui dentro de sua área de atuação, fortalecendo uma programação plural e construída coletivamente.

O SEBRAE Acre é responsável pela realização da programação voltada ao empreendedorismo LGBTQIAPN+, incluindo as atividades de letramento para empreendedores LGBTQIAPN+ nos dias 9 e 10 de setembro e a atividade especial do dia 8 de setembro, no Auditório do DETRAN, que contará com a presença de Nany People, às 19h.

Já a Prefeitura Municipal de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil – FGB, soma-se à realização da programação cultural dos dias 11 e 12 de setembro, incluindo a Escolha da Realeza Gay e da Realeza Travesti da 20ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ do Acre e as apresentações culturais que ocuparão a região do Palácio Rio Branco durante a Feira da Diversidade.

A Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Rio Branco integra a programação esportiva, em parceria com a Associação Diversidade do Acre, especialmente na realização do Campeonato de Voleibol LGBTQIAPN+.

O Governo do Estado do Acre também integra essa grande rede de apoio institucional, contribuindo para a realização das atividades e para o fortalecimento das políticas públicas de promoção dos direitos humanos, cidadania e diversidade.

Além das instituições parceiras, a edição de 2026 conta com a participação voluntária e colaborativa de artistas, produtores culturais, empreendedores, lideranças comunitárias, militantes e diferentes segmentos da sociedade, que estão se somando para construir uma programação histórica.

UMA HISTÓRIA DE 20 ANOS DE RESISTÊNCIA, MOBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO

A história da Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ do Acre é construída há duas décadas a partir da organização, da resistência e da capacidade de mobilização da comunidade LGBTQIAPN+ acreana.

Ao longo desses anos, a Associação Diversidade do Acre – AHAC esteve à frente de importantes manifestações públicas, culturais e sociais pela visibilidade, cidadania e garantia de direitos da população LGBTQIAPN+.

Em 2025, diante de um novo momento da organização e da necessidade de ampliar o debate sobre políticas públicas e políticas afirmativas, a Associação Diversidade do Acre tomou a decisão de, naquele ano, não realizar a tradicional Parada ou Caminhada nos moldes das edições anteriores.

Em seu lugar, foi construído o Circuito da Diversidade, uma programação que reuniu diferentes manifestações culturais, sociais e de mobilização da população LGBTQIAPN+ em Rio Branco.

O Circuito representou, historicamente, a 19ª manifestação realizada pela Associação Diversidade do Acre, mantendo viva a trajetória iniciada duas décadas antes e criando um formato que permitiu ampliar a participação de diferentes segmentos da comunidade e da sociedade.

A decisão também esteve relacionada à construção de uma agenda política mais ampla. Durante 2025, a Associação Diversidade do Acre atuou em articulação com o Governo do Estado, instituições públicas, movimentos sociais e organizações da sociedade civil, participando da mobilização e construção da Conferência Estadual dos Direitos das Pessoas LGBTQIAPN+, fortalecendo o debate sobre políticas públicas e políticas afirmativas.

Assim, 2025 não foi um ano sem manifestação. Foi um ano de transformação do formato da mobilização.

O Circuito da Diversidade foi a 19ª manifestação, uma etapa de construção, articulação e preparação para um novo ciclo.

E é justamente por isso que 2026 possui um significado ainda mais especial.

Neste ano, a Associação Diversidade do Acre retorna às ruas com a 20ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ do Acre, celebrando duas décadas de manifestações, resistência, cultura, organização e luta por direitos.

A 20ª Parada representa, portanto, a continuidade de uma história que não foi interrompida, mas que se reinventou em 2025 para voltar ainda mais forte em 2026.

A programação da 20ª Semana Acreana da Diversidade e a realização da 20ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ do Acre são, dessa forma, o coroamento de uma trajetória construída por muitas mãos.

São 20 anos de pessoas que ocuparam as ruas, enfrentaram o preconceito, reivindicaram direitos, produziram cultura, criaram oportunidades e ajudaram a transformar a realidade da população LGBTQIAPN+ no Acre.

Em 2026, a maior manifestação da história recente da Associação Diversidade do Acre chega justamente para celebrar essa trajetória.

Da 19ª manifestação, realizada em formato de Circuito da Diversidade em 2025, à 20ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ em 2026, existe uma mesma história: a história de uma comunidade que nunca deixou de se organizar, lutar, resistir e ocupar seu lugar na sociedade acreana.

20 anos de história.

19 manifestações construídas.

Uma nova Parada para celebrar o futuro.

E agora, em 2026, a 20ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ do Acre volta às ruas para mostrar que essa história continua.

DIVERSIDADE QUE EMPREENDE, GERA RENDA E TRANSFORMA VIDAS

O tema da 20ª Semana foi escolhido para destacar uma dimensão fundamental da luta LGBTQIAPN+: a autonomia econômica e a capacidade de transformação social por meio do trabalho, do empreendedorismo e da cultura.

Diversidade que empreende é reconhecer os milhares de acreanos e acreanas LGBTQIAPN+ que produzem, trabalham, criam negócios, movimentam a economia, desenvolvem projetos culturais e constroem suas próprias oportunidades.

Diversidade que gera renda é reconhecer que inclusão também significa garantir oportunidades de trabalho, qualificação, empreendedorismo e autonomia.

E diversidade que transforma vidas significa compreender que quando uma pessoa LGBTQIAPN+ tem acesso a direitos, oportunidades e dignidade, toda a sociedade se transforma.

Por isso, a programação de 2026 combina esporte, empreendedorismo, cultura, lazer, gastronomia, serviços públicos, geração de renda e participação cidadã.

PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA ABRE O CALENDÁRIO DOS 20 ANOS

Antes da abertura oficial da Semana, a programação começa nos dias 5 e 6 de setembro, com o Campeonato de Voleibol LGBTQIAPN+, no Parque da Maternidade, em Rio Branco.

A atividade é uma realização da Associação Diversidade do Acre – AHAC, em parceria com a Prefeitura Municipal de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Fundação Garibaldi Brasil – FGB, contando também com o apoio de parlamentares, instituições e parceiros comprometidos com a promoção do esporte, da inclusão e da cidadania da população LGBTQIAPN+.

O campeonato representa a ampliação da ocupação dos espaços esportivos pela comunidade LGBTQIAPN+ e reforça a importância do esporte como instrumento de inclusão, convivência, saúde, lazer, respeito e combate à discriminação.

A iniciativa também busca fortalecer atletas, equipes e coletivos LGBTQIAPN+ que desenvolvem atividades esportivas no Acre.

1ª FEIRA DA DIVERSIDADE

Entre os grandes destaques está a realização da 1ª Feira da Diversidade do Acre, nos dias 11 e 12 de setembro, na região da Rua Arlindo Porto Leal e Praça do Palácio Rio Branco.

A feira será um espaço aberto para toda a população acreana, reunindo empreendedores, comerciantes, artistas, instituições e serviços públicos.

O público poderá encontrar produtos, gastronomia, entretenimento, brincadeiras, manifestações culturais e serviços públicos, transformando o centro de Rio Branco em um grande espaço de convivência, cultura, lazer e geração de renda.

A proposta é mostrar, na prática, que a diversidade empreende e movimenta a economia.

PROGRAMAÇÃO OFICIAL

5 E 6 DE SETEMBRO – SÁBADO E DOMINGO

CAMPEONATO DE VOLEIBOL LGBTQIAPN+

📍 Parque da Maternidade – Rio Branco/AC

Realização: Associação Diversidade do Acre – AHAC

Parceria: Prefeitura Municipal de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil – FGB e da Secretaria Municipal de Esportes

Apoio: Parlamentares, instituições e parceiros da comunidade LGBTQIAPN+

Programação esportiva que abre o calendário comemorativo dos 20 anos de mobilização LGBTQIAPN+ no Acre, valorizando atletas, equipes e coletivos e reafirmando que o esporte também é espaço de diversidade, inclusão, respeito e cidadania.

8 DE SETEMBRO – TERÇA-FEIRA

NANY PEOPLE NO ACRE

Realização: SEBRAE Acre

📍 Auditório do DETRAN
🕖 19h

A programação de abertura contará com a presença da artista Nany People, em atividade realizada pelo SEBRAE Acre, dentro da programação da 20ª Semana Acreana da Diversidade.

9 E 10 DE SETEMBRO – QUARTA E QUINTA-FEIRA

LETRAMENTO PARA EMPREENDEDORES LGBTQIAPN+

Realização: SEBRAE Acre

Atividades voltadas ao fortalecimento de empreendedores LGBTQIAPN+, com formação, conhecimento e ferramentas para geração de renda, desenvolvimento e fortalecimento de negócios.

11 DE SETEMBRO – SEXTA-FEIRA

ABERTURA DA 1ª FEIRA DA DIVERSIDADE

📍 Rua Arlindo Porto Leal / Praça do Palácio Rio Branco

Realização: Associação Diversidade do Acre – AHAC

Parceria na programação cultural: Prefeitura Municipal de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil – FGB

A programação contará com:

  • abertura oficial da 1ª Feira da Diversidade;
  • escolha da Realeza Gay da 20ª Parada;
  • escolha da Realeza Travesti da 20ª Parada;
  • empreendedores e expositores;
  • gastronomia;
  • entretenimento;
  • brincadeiras;
  • serviços públicos;
  • apresentações culturais;
  • artistas locais.

12 DE SETEMBRO – SÁBADO

1ª CORRIDA DA DIVERSIDADE

📍 Amadeu Barbosa
🕖 7h

A primeira edição da Corrida da Diversidade reunirá esporte, saúde, inclusão e participação popular, com premiação e entrega de medalhas aos participantes.

12 DE SETEMBRO – SÁBADO

PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA FEIRA DA DIVERSIDADE

📍 Praça do Palácio Rio Branco

Realização da programação cultural: Prefeitura Municipal de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil – FGB, em parceria com a Associação Diversidade do Acre.

O público poderá acompanhar apresentações de:

  • Sandra Melo;
  • Ferndney Rios;
  • quadrilhas juninas;
  • bandas de rock;
  • bandas e blocos de carnaval;
  • artistas e grupos culturais locais.

13 DE SETEMBRO – DOMINGO

20ª PARADA DO ORGULHO LGBTQIAPN+ DO ACRE

📍 Concentração: Skate Park
🕒 15h – concentração
🕔 17h – saída da Parada

No domingo, a diversidade toma novamente as ruas de Rio Branco para celebrar duas décadas de mobilização.

A 20ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ do Acre encerra a programação da Semana, reunindo a população em uma grande manifestação de visibilidade, cidadania, cultura, resistência e celebração.

SHOW DE ENCERRAMENTO

GABY AMARANTOS

A programação será encerrada com o grande show de Gaby Amarantos, celebrando os 20 anos de história da Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ do Acre.

20 ANOS DE HISTÓRIA. UMA NOVA GERAÇÃO DE SONHOS.

A 20ª Semana Acreana da Diversidade é, acima de tudo, uma construção coletiva.

É a soma de 20 anos de mobilização LGBTQIAPN+, de pessoas que ocuparam as ruas, enfrentaram preconceitos, defenderam direitos, produziram cultura, criaram oportunidades e ajudaram a construir uma sociedade mais democrática e plural.

Em 2026, a Associação Diversidade do Acre reafirma que essa história continua sendo construída com artistas, produtores culturais, empreendedores, militantes, instituições públicas, organizações da sociedade civil e toda a população que acredita em um Acre mais inclusivo.

A 20ª Semana Acreana da Diversidade é um convite para que toda a sociedade participe.

Porque diversidade não é apenas uma pauta de um grupo. Diversidade é uma riqueza de toda a sociedade.

20ª SEMANA ACREANA DA DIVERSIDADE

“DIVERSIDADE QUE EMPREENDE, GERA RENDA E TRANSFORMA VIDAS DE FORMA PLURAL.”

5 a 13 de setembro de 2026
Rio Branco – Acre

REALIZAÇÃO

Associação Diversidade do Acre – AHAC

PARCERIAS E APOIO INSTITUCIONAL

Governo do Estado do Acre
Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos – SEASDH
Prefeitura Municipal de Rio Branco
SEBRAE Acre
Fundação Garibaldi Brasil – FGB
Secretaria Municipal de Esportes
Fundação de Cultura Elias Mansour – FEM
Ministério Público do Estado do Acre – MPAC
Defensoria Pública do Estado do Acre – DPE/AC
Tribunal de Justiça do Estado do Acre – TJAC
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/AC
Ministério Público Federal – MPF
Ministério Público do Trabalho – MPT
Polícia Militar do Estado do Acre – PMAC
Conselho Estadual de Combate à Discriminação LGBTI+ – CECDLGBT/AC
Liga de Quadrilhas Juninas do Acre – LIQUAJAC
Associação das Bandas e Fanfarras do Acre – ABANFACRE

APOIO DA INICIATIVA PRIVADA E SOCIEDADE CIVIL

Nanê Sorvetes
Jannus Bistrô
Artistas
Produtores culturais
Empreendedores
Coletivos e organizações da sociedade civil

Para quaisquer duvidas e esclarecimentos, entrar em contato com a Assessoria de Imprensa da Associação Diversidade do Acre, George Naylor, no (68) 98120-8305.

Atenciosamente,

Germano Marino

Presidente

Associação Diversidade do Acre – AHAC

CNPJ nº 08.611.314/0001-32

E-mail: ahaclgbt@gmail.com

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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