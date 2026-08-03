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Rio Branco recebe audiência para apresentar mapa das áreas de risco

Documento servirá de base para o planejamento de ações preventivas

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Rio Branco recebe audiência para apresentar mapa das áreas de risco
Documento servirá de base para o planejamento de ações preventivas/Foto: reprodução

O Serviço Geológico do Brasil (SGB) realiza nesta quarta-feira (5), em Rio Branco, uma audiência pública para apresentar o Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR), estudo que reúne o mapeamento das áreas com risco geológico e hidrológico na capital acreana, incluindo locais sujeitos a deslizamentos de terra e inundações.

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Durante o encontro, técnicos do SGB vão detalhar os principais resultados do levantamento, como a quantidade de áreas e setores considerados de risco, o número de pessoas que vivem nesses locais e as medidas recomendadas para reduzir ou minimizar os impactos causados por esses fenômenos.

O plano foi elaborado pelo Serviço Geológico do Brasil em parceria com o Ministério das Cidades, com apoio da Defesa Civil de Rio Branco. O documento servirá de base para o planejamento de ações preventivas, definição de prioridades e adoção de medidas voltadas à redução dos riscos de desastres no município.

LEIA TAMBÉM: Estudo da Ufac identifica falha geológica inédita em município do interior

A audiência pública será realizada às 17h30, no Auditório do Museu dos Povos Acreanos, localizado na Avenida Epaminondas Jácome, no Centro de Rio Branco. Após a apresentação do plano, a equipe técnica ficará à disposição para esclarecer dúvidas da população.

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