Máximas variam entre 29ºC e 33ºC em todo o estado, enquanto as mínimas ficam entre 21ºC e 24ºC. — Foto: Anne Nascimento/ContilNet

O mês de agosto começou com calor, tempo instável e possibilidade de temporais em todo o Acre. As informações são do pesquisador climático Davi Friale, divulgadas no portal O Tempo Aqui, que aponta para chuvas a qualquer hora do dia, temperaturas elevadas e ausência de friagem nos próximos dias.

Segundo Friale, “sem a menor possibilidade de friagem”, as altas temperaturas devem permanecer pelo menos até o próximo sábado (8). As máximas variam entre 29ºC e 33ºC em todo o estado, enquanto as mínimas ficam entre 21ºC e 24ºC.

“O tempo quente, mas instável, com chuvas a qualquer hora, marca o primeiro fim de semana de agosto de 2026 no Acre”, destaca o pesquisador na previsão.

Apesar do calor, a instabilidade atmosférica aumenta o risco de pancadas de chuva intensas. Friale alerta para “média probabilidade de ocorrência de temporais em alguns pontos de qualquer município do Acre”, acompanhados de ventos fortes que podem provocar transtornos à população durante este fim de semana e nos próximos dias.

A umidade relativa do ar deve permanecer acima do nível de atenção para a saúde, com índices entre 40% e 55% no leste e sul do estado e entre 45% e 60% nas demais regiões acreanas. Já os ventos sopram entre fracos e calmos, predominando de norte, com variações de noroeste e nordeste.

O pesquisador também lembra que o Acre registrou recentemente os dias mais quentes do ano: 35,1ºC em Rio Branco, no último dia 25 de julho, e 35,2ºC em Assis Brasil, em 30 de julho, reforçando a tendência de calor que marca o início de agosto.

Conteúdo Original / Fonte: O Tempo Aqui