Prefeitura nomeia aprovados em concurso público; confira os nomes

Convocados têm prazo de 30 dias para cumprir todas as etapas necessárias

Sede da Prefeitura de Rio Branco. Foto: Reprodução

A Prefeitura de Rio Branco publicou na edição desta segunda-feira (3) do Diário Oficial a nomeação dos candidatos aprovados no Concurso Público nº 001/2023 para cargos efetivos do quadro permanente do município.

Os nomeados deverão comparecer ao Departamento de Perícia Médica do Município, localizado na Rua Alvorada, nº 281, no bairro Bosque, das 13h às 17h, para receber orientações e realizar os exames admissionais.

Após a aprovação na perícia médica, os candidatos deverão entregar a documentação exigida na Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa (SMGA), no mesmo endereço, em dias úteis, das 7h às 14h.

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De acordo com o decreto, os convocados têm prazo de 30 dias, contados a partir da publicação da nomeação, para cumprir todas as etapas necessárias à posse. O período poderá ser prorrogado por mais 30 dias. Caso o prazo não seja cumprido, a nomeação será considerada sem efeito.

Entre os documentos exigidos estão documento oficial com foto, CPF, título de eleitor, certidão de quitação eleitoral, comprovante de residência, diploma ou certificado de escolaridade compatível com o cargo, registro no conselho profissional, quando exigido, além de certidões negativas, declarações e demais documentos previstos no edital.

Confira o edital completo:

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