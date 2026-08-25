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Servidor da Saúde morre e prefeitura emite nota; confira

Prefeitura de Feijó lamentou a morte do servidor e destacou sua trajetória profissional

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Servidor da Saúde morre e prefeitura emite nota; confira
Prefeitura de Feijó lamentou a morte do servidor e destacou sua trajetória profissional/Foto: reprodução

O servidor da Saúde de Feijó Raimundo Gadelha morreu nesta terça-feira (25). Conhecido como Ray, ele atuava na rede municipal e era reconhecido pelo trabalho prestado à população do município.

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A Prefeitura de Feijó lamentou a morte do servidor e destacou sua trajetória profissional, marcada pela dedicação ao atendimento da comunidade.

Em nota, a gestão municipal afirmou que Raimundo dedicou parte de sua vida ao cuidado com o próximo, exercendo suas atividades com responsabilidade, humildade e comprometimento.

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“Ray deixou um legado de amizade, respeito e compromisso com a população feijoense, sendo exemplo de profissionalismo e dedicação”, escreveu.

A administração municipal também manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho do servidor neste momento de luto.

Prefeitura de Feijó lamentou a morte do servidor e destacou sua trajetória profissional/Foto: reprodução

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