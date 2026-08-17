‘Sopro na cabeça da onça’: vídeo mostra ritual indígena com rapé

Geralmente, o pó é aplicado por meio de um instrumento que permite soprá-lo nas narinas

Geralmente, o pó é aplicado por meio de um instrumento que permite soprá-lo nas narinas/Foto: reprodução

Um vídeo publicado nas redes sociais por Dhemerson Brandão chamou atenção ao mostrar uma prática tradicional envolvendo o uso do rapé, presente em diferentes culturas indígenas da Amazônia.

Nas imagens, é possível observar a realização do sopro durante o ritual chamado de “Sopro na cabeça da onça”. O rapé é uma preparação utilizada tradicionalmente por alguns povos indígenas e pode ser produzido a partir de tabaco moído combinado com cinzas de determinadas plantas e outros ingredientes, cuja composição varia conforme cada povo e tradição.

Geralmente, o pó é aplicado por meio de um instrumento que permite soprá-lo nas narinas. O uso pode estar associado a cerimônias, práticas de cura, concentração, preparação espiritual e outros momentos de importância para a comunidade.

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Os significados, a forma de preparo e a maneira de utilizar o rapé não são iguais entre todos os povos indígenas. Cada comunidade pode manter conhecimentos, regras e sentidos próprios relacionados à prática.