Iniciativa prevê a criação de 505 novas vagas para estudantes/Foto: Reprodução

A Universidade Federal do Acre (Ufac) vai ampliar a oferta de cursos de graduação com a criação de oito novas graduações nos campus de Rio Branco e Floresta, em Cruzeiro do Sul. A novidade foi anunciada nas redes sociais pela reitora, Guida Aquino, e pela pró-reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno.

Os novos cursos foram contemplados por meio do programa Universidades Transformadoras, do Governo Federal, que visa fortalecer e ampliar a oferta do ensino superior público no país.

No Campus Sede, em Rio Branco, serão implantados os cursos de Farmácia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Engenharia da Computação e Inteligência Artificial e Pedagogia Bilíngue.

Já no Campus Floresta, em Cruzeiro do Sul, a universidade passará a oferecer os cursos de Educação Especial Inclusiva, Letras – Inglês, na modalidade de Educação a Distância (EaD).

Em publicação nas redes sociais, a reitoria da Ufac comemorou a conquista e destacou que a ampliação representa um marco para a instituição.

“É uma conquista histórica, resultado de muito trabalho, planejamento e articulação institucional, que amplia oportunidades para a população acreana, fortalece a formação em áreas estratégicas e reafirma o compromisso da Ufac com uma educação pública, gratuita, inclusiva e de excelência”, escreveu.

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Ao todo, a iniciativa prevê a criação de 505 novas vagas para estudantes, que serão ofertadas entre 2026 e 2027, além da disponibilização de 68 novos códigos de vagas para docentes, sendo 30 em 2026 e 38 em 2027, fortalecendo a estrutura acadêmica da instituição com um novo concurso público.