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Trabalhadores da CPTM realizam assembleia sobre continuidade da greve

Por Agência Brasil
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Trabalhadores da CPTM realizam assembleia sobre continuidade da greve

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© Paulo Pinto/Agencia Brasil

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Os trabalhadores da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) realizam nova assembleia, a partir das 17h desta terça-feira (04), para decidir se continuarão em greve.

O movimento paredista atinge as linhas 11, 12 e 13, além do serviço Expresso Aeroporto, desde a meia-noite desta terça.

A mobilização pede garantia de emprego para 4 mil trabalhadores e a reversão da concessão das mesmas linhas, que foram privatizadas.

As linhas 11 e 12 operaram parcialmente desde a manhã, enquanto a Linha 13 e o Expresso não operaram.

A concessão foi efetivada em julho, mas problemas como sucessivos atrasos e um incêndio em um trem levaram o governo estadual a retomar, por 90 dias, a operação das linhas, que estava com a empresa Trivia.

As linhas atendem à Zona Leste, região mais extensa e populosa da cidade, à cidade de Guarulhos e a outras cidades da região do ABC Paulista.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: Agencia Brasil por Guilherme Jeronymo – repórter da Agência Brasil.

Conteúdo Original / Fonte: Guilherme Jeronymo - repórter da Agência Brasil
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