Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento do impacto

Helicópteros militares colidiram no ar/Foto: Reprodução

Dois helicópteros militares colidiram no ar neste domingo (2) durante o combate a incêndios florestais na Grécia, segundo autoridades locais. As aeronaves levavam quatro tripulantes no total.

A colisão ocorreu em uma região costeira a cerca de 40 km a oeste da capital Atenas e mobilizou trabalhos de resgate, segundo o corpo de bombeiros grego.

O órgão não havia informado se o incidente deixou mortos ou feridos até a última atualização desta postagem. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento do impacto.

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Conteúdo Original / Fonte: G1