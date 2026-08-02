02/08/2026
ContilNet Notícias Logo
02/08/2026
ContilPop
No ‘Altas Horas’, Jão detalha retorno à música e homenageia o pai em álbum
Defesa de Deolane tenta anular prisão e tirar caso da Justiça de São Paulo
Sósia de Zezé Di Camargo diz ter sido chamado de “ridículo” pelo cantor
Música & Celebridades: Lauana Prado dá à luz Dom, seu primeiro filho, em São Paulo
Casemiro vira alvo de duras críticas após classificar Messi como “Deus do futebol”
Ary Mirelle emociona-se ao falar sobre aniversário de João Gomes longe da família
Erika Hilton rebate Kim Kataguiri sobre caso DiaTV: “Não foi censurado”
Aline Mineiro alega legítima defesa de namorado em agressão contra jovem em condomínio
Wagner Moura entra para o elenco do novo “Onze Homens e um Segredo”
Gabriel Medina anuncia gravidez de Isabella Arantes no casamento

Helicópteros militares colidem no ar durante combate a incêndios; VÍDEO

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento do impacto

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Helicópteros militares colidem no ar durante combate a incêndios; VÍDEO
Helicópteros militares colidiram no ar/Foto: Reprodução

Dois helicópteros militares colidiram no ar neste domingo (2) durante o combate a incêndios florestais na Grécia, segundo autoridades locais. As aeronaves levavam quatro tripulantes no total.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A colisão ocorreu em uma região costeira a cerca de 40 km a oeste da capital Atenas e mobilizou trabalhos de resgate, segundo o corpo de bombeiros grego.

O órgão não havia informado se o incidente deixou mortos ou feridos até a última atualização desta postagem. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento do impacto.

Assista:

 

Conteúdo Original / Fonte: G1
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.